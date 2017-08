WashingtonDie Fernsehbilder waren erschreckend: Amerikaner, die sich auf den Straßen einer ruhigen Uni-Stadt gegenseitig zusammenschlagen. Weiße Rassisten mit Fackeln, Gegendemonstranten, die sie zurückdrängen. Ein Flammenwerfer, gebastelt aus einer Spraydose. Flaschen mit gefrorenem Wasser, die wie Ziegelsteine geschleudert werden.

Kevin Boyle, Professor für amerikanische Geschichte an der privaten Nordwest-Universität in Illinois, verfolgte die Eskalation auf dem Bildschirm – mit Entsetzen und der Erkenntnis, dass Spannungen, die sich seit Jahren verschärft haben, nun schließlich übergekocht sind. „Ich bin schrecklich deprimiert, dass wir an diesem Punkt angelangt sind, aber ich bin nicht überrascht“, sagt er. „Es kam nicht aus dem Nichts.“

Historiker und Politikwissenschaftler haben schon länger davor gewarnt, die amerikanische Politik sei so etwas wie ein Dampfkochtopf voller ethnischer Spannungen geworden, die den Punkt tödlicher Eskalation erreicht haben – wie am vergangenen Samstag in Charlottesville, Virginia. Weißer Rassismus habe stets in Amerikas Schatten gelauert, sagt Boyle. Dann sei Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden, und die weißen Nationalisten hätten sich in ihrem Hass bestärkt gesehen.

„Donald Trump gab ihnen die Erlaubnis, in die wirkliche Welt zu treten“, sagt der Experte. „Solange sie in dieser traurigen kleinen Schattenwelt existierten, in der sie nur untereinander kommunizierten, war das beunruhigend. Aber nicht so grundlegend gefährlich, als wenn sie das Gefühl haben, sie können auf den öffentlichen Marktplatz.“

Die Gewalt in Charlottesville explodierte am Rand einer Kundgebung weißer Nationalisten, Neonazis, Skinheads und Ku-Klux-Klan-Mitglieder gegen einen Stadtratsbeschluss, ein Konföderierten-Denkmal zu entfernen. Mit mehr als 1000 Teilnehmern war es die möglicherweise größte Versammlung dieser Art seit einem Jahrzehnt. Hunderte Gegendemonstranten kamen ebenfalls zum Protest zusammen, es gab rasch gewalttätige Zusammenstöße. Dann fuhr ein Auto in eine Gruppe von friedlichen Anti-Rassismus-Demonstranten, eine Frau starb.

Trumps Äußerungen über die Gewalt in Charlottesville „Ich will die Fakten“ Wie ich es - erinnern Sie sich - am Samstag sagte, wir verurteilen diese unerhörte Zurschaustellung von Hass, Engstirnigkeit und Gewalt. Das hat keinen Platz in Amerika. (...) Wenn ich eine Stellungnahme mache, mag ich es, korrekt zu sein. Ich will die Fakten. Dieses Ereignis ist gerade passiert ... also will ich nicht in eine Stellungnahme stürzen. Daher war meine Stellungnahme, als ich sie gemacht habe, exzellent.“

„Was ist mit der Alt-Left?“ „Was ist mit der Alt-Left, die die, wie Sie es nennen, „Alt Right“ angegriffen haben? Gibt es da irgendeinen Anschein von Schuld? (...) Was ist mit dem Fakt, dass sie sie mit Schlagstöcken in ihren Händen, schwingenden Schlagstöcken, angegriffen haben? Haben die ein Problem? Ich denke, ja.“

„Nicht alle waren Neonazis“ „Ich habe Neonazis verurteilt. Ich habe viele unterschiedliche Gruppen verurteilt. Aber nicht alle von diesen Menschen waren Neonazis, glauben Sie mir. Beim besten Willen waren nicht alle von ihnen Vertreter der Überzeugung einer weißen Vorherrschaft. Da waren auch Leute, die gegen die Beseitigung der Statue Robert E. Lee protestieren wollten. ... An diesem Wochenende ist es Robert E. Lee, ich habe registriert, dass (die Statue von) Stonewall Jackson runtergenommen wird. Ich frage mich, ist es nächste Woche George Washington? Und danach die Woche Thomas Jefferson?“

„George Washington war ein Sklavenbesitzer“ „George Washington war ein Sklavenbesitzer. War George Washington ein Sklavenbesitzer? Also, wird er nun seinen Status verlieren? (...) Nehmen wir Statuen von George Washington nun runter? Was ist mit Thomas Jefferson? Mögen Sie ihn? ... OK. Gut. Nehmen wir die Statue runter? Denn er war einer der größten Sklavenbesitzer.“

„Es gibt zwei Seiten der Geschichte“ „Wenn man (am Freitagabend) schaut, dann waren da Menschen, die sehr ruhig gegen die Beseitigung der Statue von Robert E. Lee protestiert haben. Ich bin sicher, dass in der Gruppe einige schlechte (Personen) waren. Am nächsten Tag sah es so als, als hätten sie grobe, schlechte Menschen - Neonazis, weiße Nationalisten, was auch immer man sie nennen will. Aber man hatte auch viele Leute in der Gruppe, die für einen unschuldigen Protest da waren, einen sehr legalen Protest - denn wissen Sie - ich weiß nicht, ob Sie es wissen - sie hatten eine Erlaubnis. Die andere Gruppe hatte keine Erlaubnis. Also, ich sage Ihnen nur: Es gibt zwei Seiten der Geschichte.“

Die Gewalt hatte sich seit Monaten aufgestaut: Wiederholt kam es zu Konfrontationen zwischen der Alt-Right-Bewegung – einem Zusammenschluss weißer Nationalisten, Rassisten und Populisten gegen Einwanderung – und ihren Gegnern. Es begann am 20. Januar, dem Tag, als Trump vereidigt wurde. Am Rande der Zeremonie entwickelten sich Handgreiflichkeiten zwischen seinen Anhängern, darunter einige weiße Rechtsextremisten, und Gegnern.

Damals kam auch Richard Spencer, der Anführer der Alt-Right-Bewegung, nach eigenen Angaben zu der Erkenntnis, dass sich im politischen Diskurs etwas entscheidend geändert hatte. Er gab ein Interview, als jemand auf ihn losrannte und ihm einen Fausthieb versetzte. „Wir sind einer total neuen Welt“, habe er damals gedacht. „Politische Gewalt ist eine reale Sache.“

Tage später warfen Linksradikale auf dem Gelände der Universität von Kalifornien in Berkeley Rauchbomben und schlugen Fenster ein – aus Protest gegen die geplante Rede eines Provokateurs, der den Ultrarechen zugerechnet wird. Seither haben sich gewalttätige Zusammenstöße gehäuft, sei es vor oder während Auftritten von Rechtsextremen an Unis, vor der Entfernung von Denkmälern des Amerikanischen Bürgerkriegs oder ohne besonderen Anlass.