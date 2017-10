An den EU-Geldtöpfen interessiert

Im Wahlkampf hat sich Babis allerdings gegen den Euro ausgesprochen – zumindest in den nächsten vier Jahren. Die EU sieht der gebürtige Slowake ohnehin nutzenorientiert: „Er betrachtet die EU sehr pragmatisch und sieht sie vor allem als Geldquelle“, resümiert Anne Seyfferth. Mit welchen Überraschungen Babis nach seinen Wahlsieg aufwartet, ist noch offen. „Im Wahlkampf hat er sich programmatisch nicht klar positioniert“, sagt ein Diplomat in Prag, der ungenannt bleiben möchte.

Der liberale Politiker mit „ausgeprägtem Instinkt für das Populäre“ will Tschechien offenbar von Grund auf verändern. Zu seinen Vorschlägen zählten die Abschaffung des Senats und die Verkleinerung des Parlaments. Geschickt hat er sich als Gegner der bisherigen politischen Kultur in Tschechien inszeniert.

Doch es gibt auch Übereinstimmungen mit dem Programm der anderen Parteien. Beispielsweise gibt es einen Konsens zwischen ANO und den anderen Parteien wie der sozialdemokratischen CSSD in der Abschottungspolitik gegenüber Migranten: „Wie fast alle Parteien betreibt Babis eine Anti-Migrations-Politik. Der Stimmenverlust für Kanzlerin Angela Merkel und der Wahlsieg von Sebastian Kurz in Österreich haben ihn in seiner Haltung bestärkt“, sagt Handelskammer-Geschäftsführer Bauer. Im gesamten Parteienspektrum wird die EU-Flüchtlingsquote – ähnlich wie in den Nachbarländern Polen und der Slowakei – rundweg abgelehnt.

Doch der Wirtschaftsboom mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von zuletzt 4,7 Prozent macht eine gesteuerte Einwanderung immer notwendiger. Denn der Arbeitsmarkt ist in dem fast elf Millionen Einwohner zählenden EU-Land, insbesondere in Großstädten wie Prag, Brünn oder Pilsen, leergefegt. Die Arbeitslosenquote liegt bei drei Prozent.

Das spüren auch die deutschen Unternehmen, die wegen der niedrigen Löhne und der geografischen Lage gerne in Tschechien investieren und händeringend nach Mitarbeitern suchen. „Tschechien braucht eine qualifizierte Zuwanderung. Die Unternehmen brauchen in den nächsten Jahren dringend 200.000 Arbeitskräfte“, berichtet Handelskammer-Chef Bauer in Prag. Deutschland ist der größte ausländische Investor in dem EU-Land. Bislang kommen die Gastarbeiter vorwiegend aus dem osteuropäischen Armenhaus Ukraine und dem Nachbarland Slowakei. „Unsere Firmen wollen Ukrainer und Slowaken, aber nicht die Migranten, die uns Europa aufnötigt“, sagt Babis.

Verlässliche Wahlergebnisse in Tschechien werden für Samstagabend erwartet. Diplomaten und Experten gehen allerdings von einer schwierigen Regierungsbildung in Prag aus. „Möglicherweise steht uns eine Zeit mit langwierigen Sondierungsgesprächen bevor“, sagt Wirtschaftsvertreter Bauer. Denn das Parteiensystem hat sich in den vergangenen Jahren weiter zersplittert. Diplomaten in Prag fürchten bereits eine Kooperation von Babis‘ ANO mit den Kommunisten oder der ausländerfeindlichen Partei „Freiheit und direkte Demokratie (SPD). Babis wird auf alle Fälle mehrere Parteien für ein Bündnis gewinnen müssen. Das ist keine leichte Aufgabe für jemanden, der gerne polarisiert.