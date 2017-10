 Andrej Babis gewinnt Parlamentswahl: Sieg für den „tschechischen Donald Trump“

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Der tschechische Milliardär Andrej Babis Der Politiker hat mit seiner Bewegung ANO die Parlamentswahl deutlich gewonnen. (Foto: AP)

PragDas Ergebnis der Parlamentswahl in Tschechien ist deutlich: Der populistische Milliardär Andrej Babis und seine ANO-Bewegung haben die Abstimmung klar für sich entscheiden. Die ANO lag nach Auszählung aller Stimmen durch das tschechische Statistikamt bei 29,6 Stimmen und sicherte sich damit 78 von 200 Sitzen. Um Längen ließ sie andere Parteien hinter sich zurück. „Das ist ein riesiger Erfolg“, sagte Babis am Samstagabend in Prag.

Mit dem Ergebnis rückt Tschechien deutlich nach rechts. Babis präsentierte sich im Wahlkampf, in dem er bereits als Favorit gehandelt worden war, als EU-Kritiker, gerade in Sachen Flüchtlingspolitik. Der 63-Jährige ist der zweitreichste Mann Tschechiens und hat ein Medienimperium. Angesichts seines Vermögens und seiner politischen Versprechen und Ambitionen gilt er als der „Donald Trump Tschechiens“. Überraschend stark schnitt auch die rechtextreme und EU-feindliche SPD mit 10,6 Prozent ab.

Für die traditionellen Parteien stellte das Wahlergebnis einen herben Dämpfer dar. Die Sozialdemokraten des amtierenden Ministerpräsidenten Bohuslav Sobotka etwa stürzten auf knapp 7,3 Prozent ab. Die Christdemokraten, die ebenfalls Teil der Regierungskoalition sind, kamen nur noch auf 5,8 Prozent. Die tschechischen Piraten schafften mit 10,8 Prozent den Einzug ins Abgeordnetenhaus. Insgesamt schafften es neun Parteien und Gruppierungen ins Parlament – so viele wie noch nie in Tschechien. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,8 Prozent und war damit in etwa gleich hoch wie vor vier Jahren.

Andrej Babis – Milliardär und Populist Chef eines Firmenimperiums Manche nennen ihn „Medienmogul“ oder den „tschechischen Berlusconi“: Andrej Babis hat sich als Unternehmer ein Firmenimperium aufgebaut, das von den großen Prager Tageszeitungen „MF Dnes“ und „Lidove noviny“ über den wichtigsten Privatradiosender „Impuls“ und Großbäckereien bis zu Stickstoffwerken und einer Wellness-Oase reicht.

„Aktion für unzufriedene Bürger“ Den Milliardär zog es in die Politik. Er gründete im Jahr 2011 die Bewegung ANO - anfangs stand das für „Aktion unzufriedener Bürger“. Mit seinen Slogans wie „Wir sind keine Politiker – wir arbeiten hart“ und PR-Beratung aus den USA hatte der gebürtige Slowake bei den tschechischen Wählern mit seiner Protestpartei Erfolg. Das brachte ihm einen weiteren Beinahmen ein: „der tschechische Donald Trump“.

Minister unter Betrugsverdacht Die populistischen Parolen hielten Babis nicht davon ab, sich an einer Regierung unter Führung der Sozialdemokraten zu beteiligen. Diese platzte, als gegen den Unternehmer der Vorwurf des Steuerbetrugs aufkam. Ministerpräsident Bohuslav Sobotka erklärte, Babis stehe in einem Interessenkonflikt, wenn er sich als Finanzminister quasi selbst kontrolliere. Babis beschuldigte darauf Sobotka, als Berufspolitiker nie gearbeitet zu haben und davon nichts zu verstehen.

Der nächste Regierungschef? Trotz der Betrugsvorwürfe konnten Babis und seine Partei ANO die Parlamentswahl deutlich gewinnen, sie hat 78 der 200 Mandate. Gleichwohl steht der Milliardär vor einer schwierigen Regierungsbildung. Insgesamt zogen neun Parteien in das Parlament ein.

Babis steht allerdings eine schwierige Regierungsbildung bevor. Sozialdemokraten (CSSD) und Christdemokraten erklärten bereits, nicht noch einmal mit der ANO eine Koalition zu bilden. Sie wollten nicht mit Personen im Kabinett sitzen, gegen die ermittelt werde – dem Milliardär wurde Steuerbetrug vorgeworfen, er beteuerte seine Unschuld. Babis zeigte sich unbeirrt und sagte, er wolle mit allen Parteien sprechen.

Die ANO lehnt wie die meisten anderen tschechischen Parteien den Flüchtlingsverteilungsplan der EU vollkommen ab. Babis übt nicht nur in diesem Punkt Kritik an der Europäischen Union. Er ist auch dagegen, ein Datum für die Annahme des Euro ins Auge zu fassen. Am Wahlabend spielte Babis seine Euroskepsis allerdings herunter. „Wir sind auf Europa ausgerichtet“, sagte er. „Wir sind keine Gefahr für die Demokratie. Ich bin bereit, für unsere Interessen in Brüssel zu kämpfen. Wir sind fester Bestandteil der Europäischen Union, wir sind fester Bestandteil der Nato.“

In Europa dürfte nun die Angst vor einem wachsenden Graben zwischen dem westlichen und östlichen Teil der EU wachsen. Babis bezeichnete den österreichischen Wahlsieger Sebastian Kurz bereits als einen weiteren „Verbündeten“ der Visegrad-Gruppe im Kampf gegen die EU-Flüchtlingspolitik. Zu den Visegrad-Vier zählen neben Tschechien auch Polen, Ungarn und die Slowakei.

Der Politologe Jiri Pehe sieht in Babis indes keinen Nationalisten vom Schlag eines Jaroslaw Kaczynski in Polen oder eines Viktor Orban in Ungarn. Babis habe keine festen Überzeugungen oder Ideen, sondern wolle seinen eigenen Reichtum mehren, sagte Pehe der Deutschen Presse-Agentur. „Er ist ein typischer egozentrischer Oligarch mit einem leichten Sendungsbewusstsein - darin ähnelt er mehr Trump oder Berlusconi als den Herren aus der Visegrad-Gruppe.“

Dem Magazin „Forbes“ zufolge ist Babis mit einem Vermögen von rund vier Milliarden Dollar der zweitreichste Mann Tschechiens. Zu seinem Firmenimperium zählen Medien-, Chemie-, Agrar- und Lebensmittelkonzerne. Sein Aufstieg begann mit dem Aufbau der Dünger-Fabrik Agrofert in den 90er Jahren. Mittlerweile gehören mehr als 250 Firmen zu seinem Konglomerat mit Aktivitäten in 18 Ländern, darunter Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Deutschland, wo er die Großbäckerei Lieken sein eigen nennt. Insgesamt beschäftigt Babis rund 34.000 Mitarbeiter. In der Regierung des Sozialdemokraten Sobotka wurde Babis 2014 Finanzminister, musste aber nach Betrugsvorwürfen im Mai zurücktreten.