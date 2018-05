Angela Merkel Gemeinsame EU-Einlagensicherung nicht absehbar

Die EU-Kommission zeigt sich zuversichtlich, die Kanzlerin nicht. Laut Angela Merkel liegt eine Einlagensicherung für Europa in weiter Ferne.

Die Währungsunion muss zwar gestärkt werden, doch die Kanzlerin hält die geplante EU-Einlagensicherung nicht für absehbar. (Foto: AFP) Angela Merkel

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel rechnet auf absehbare Zeit nicht mit einer gemeinsame Sicherung von Bankeinlagen in Europa. „Ich sehe die gemeinsame Einlagensicherung anders als die EU-Kommission in relativ weiter Ferne“, sagte sie am Mittwoch bei einer CDU-Veranstaltung in Berlin. Zunächst sei ein Abbau von Risiken in den Bankenbilanzen auf nationaler Ebene notwendig.

Merkel sagte, grundsätzlich gebe es die Verantwortung, die EU-Währungsunion zu stärken. Merkel bekannte sich außerdem zur Fortentwicklung des Euro-Rettungsschirms ESM zu einem Europäischen Währungsfonds bei Fortgeltung der Mitsprache der nationalen Parlamente in Europa.

