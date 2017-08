 Angreifer getötet: Wieder Terroranschlag in Brüssel

Erneuter Anschlag Polizei in Brüssel sichert den Tatort einer Messerattacke am Freitagabend ab. Ein 30-jähriger war mit einem Messer auf drei Soldaten losgegangen und hat zwei von ihnen verletzt. Er wurde niedergeschossen. Zum Motiv gibt es noch keine Aussagen. (Foto: AP)

Brüssel/LondonSoldaten haben im Zentrum von Brüssel einen Mann erschossen, der sie zuvor mit einem Messer angegriffen hatte. Der Verdächtige sei tot, teilte die Sprecherin der belgischen Staatsanwaltschaft, Esther Natus, mit. Einer der Soldaten sei bei dem Vorfall leicht verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft sprach von einer Terrorattacke. Der Mann habe zweimal „Allahu akbar“ (arabisch für „Gott ist groß“) gerufen als er auf die Soldaten zulief, so Natus. Nähere Angaben zum mutmaßlichen Täter machte sie nicht.

Nach Angaben von Brüssels Bürgermeister Philippe Close waren drei Soldaten angegriffen und einer von ihnen in ein Krankenhaus gebracht worden. Alle Unterstützung gehe nun an die Soldaten, schrieb der belgische Ministerpräsident Charles Michel auf Twitter. Die Sicherheitskräfte blieben in Alarmbereitschaft. „Wir beobachten die Situation genau“, schrieb Michel. Der Angriff ereignete sich auf dem Boulevard Émile Jacqmain, einer Straße in der Nähe der Einkaufsmeile der Stadt.

Belgien und der islamistische Terrorismus August 2016 Ein Mann verletzt in der Stadt Charleroi zwei Polizistinnen mit einer Machete. Ein Polizist erschießt ihn. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamiert die Tat für sich.

März 2016 Drei Selbstmordattentäter reißen am Brüsseler Flughafen und in der U-Bahn 32 Menschen mit in den Tod. Kurz zuvor war in Brüssel ein Islamist gefasst worden, der eine wichtige Rolle bei den Pariser Anschlägen mit 130 Toten vom November 2015 gespielt hatte.

November 2015 Eine Woche nach der Anschlagsserie in Paris ruft Belgien die höchste Terrorwarnstufe für die Region Brüssel aus. Denn es gibt enge Verbindungen der Pariser Attentäter dorthin.

August 2015 Im Thalys-Schnellzug Richtung Paris feuert ein Islamist kurz nach dem Halt in Brüssel mit einem Sturmgewehr auf Passagiere. Fahrgäste überwältigen ihn, zwei Menschen werden verletzt.

Januar 2015 Fahnder sprengen eine Terrorzelle, die einen Anschlag auf die Polizei geplant haben soll. In der Stadt Verviers werden zwei Islamisten erschossen. Insgesamt 15 Verdächtige werden festgenommen.

Mai 2014 Bei einem Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel erschießt ein französischer Islamist vier Menschen. Er wird in Frankreich verhaftet und nach Belgien ausgeliefert.

Die Bundespolizei hatte zuvor bestätigt gehabt, dass ein Angreifer „neutralisiert“ worden war. Die Situation sei jedoch unter Kontrolle, teilte das Anti-Terror-Einsatzzentrum auf Twitter mit. Die Polizei sperrte eine Straße in der Nähe des Grand Place ab, der besonders bei Touristen beliebt ist.

In Belgien waren im März 2016 bei Selbstmordanschlägen am Flughafen und einer U-Bahn-Station 32 Menschen getötet worden. Seither sind zusätzliche Soldaten und Polizisten im Einsatz, um unter anderem öffentliche Gebäude besonders zu schützen.