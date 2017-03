 Angst vor Anschlägen: USA will größere Elektrogeräte im Handgepäck verbieten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

WashingtonDie US-Regierung will nach Medienberichten die Mitnahme von größeren Elektronikgeräten auf Flügen aus einigen Ländern in die USA verbieten. Mobiltelefone sind demzufolge nicht betroffen. Mit der entsprechenden Ankündigung der Transportsicherheitsbehörde (TSA) und des Heimatschutzministeriums sei an diesem Dienstag zu rechnen, berichtete der Sender NBC. Eine offizielle Bestätigung der Pläne gab es zunächst nicht. Das Heimatschutzministerium lehnte eine Stellungnahme ab.

Ein US-Bundesbeamter sprach laut NBC von „einer Anpassung auf Grundlage einer Bedrohungsanalyse“. Auch andere Medien berichten von einer nicht näher ausgeführte Terrorgefahr, von der die Regierung vor einigen Wochen erfahren habe. Hintergrund sind dem Sender CNN zufolge Informationen, an die US-Spezialkräfte bei einem Einsatz im Jemen gelangten. Es gehe um die Extremistenorganisation Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel.

Fluggesellschaften aus Jordanien und Saudi-Arabien bestätigten die US-Maßnahmen. Den Insidern zufolge sind acht bis zehn nicht-amerikanische Airlines betroffen sowie zehn Flughäfen in acht Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas.