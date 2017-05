Auch Barack Obama riet von Flynn ab

Am Donnerstag, den 26. Januar, war sie im Weißen Haus, am 27. ebenfalls - am folgenden Montag wurde sie gefeuert. Offizielle Begründung: Sie hatte Trumps Einreisedekret nicht umsetzen wollen. Bei Flynn wiederum hatte es Trump nicht so eilig. Warum? Der demokratische Senator Al Franken aus Minnesota hat seine eigene Theorie: „Vielleicht, nur vielleicht“, mutmaßte er, „musste der Mann ja nicht gehen, weil da noch andere waren, die mit Russlandgesprochen hatten?“

Für Donald Trump jedenfalls wird die Situation immer problematischer. Seine Gesundheitsreform gerät stärker in die Kritik. Am 108. Tag seiner Präsidentschaft gibt es nichts Positives zu berichten. Yates habe nur bereits bekannte Dinge („old news“) erzählt, twitterte Trump nach der Anhörung der Ex-Ministerin.

Doch dazu kommt noch eine weitere Meldung: Präsident Barack Obama hatte seinem Nachfolger bei einem persönlichen Treffen im November offenbar davon abgeraten, Flynn als Sicherheitsberater einzustellen. Ein Rat, dem Trump offensichtlich nicht gefolgt ist. Später kam außerdem noch heraus, dass Flynn eine Beratertätigkeit für die Türkei ausübte, die er in Washington nicht ordnungsgemäß angemeldet hatte.

Republikanische Fragesteller wie Senator Ted Cruz versuchten mehrmals während der Anhörung, die Ablehnung des Einreisebanns durch Yates zu thematisieren, wurden von einer routinierten und im Detail informierten Justiziarin mit über 20 Jahren Erfahrung aber schnell ausgebremst. Sie habe es sich nicht leichtgemacht und viele Rücksprachen gehalten, führte sie aus. Am Ende sei sie zu dem Entschluss gekommen, es sei illegal und verfassungswidrig. Sie habe ihren „Job so gut wie möglich gemacht“ und als sie vereidigt wurde, habe sie geschworen, den amerikanischen Bürgern zu dienen und die Verfassung zu verteidigen. An diesem Punkt war die Diskussion im Saal schnell beendet.