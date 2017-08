MadridDer Terroranschlag von Barcelona war ganz offensichtlich von langer Hand geplant. Die Las Ramblas ist die meistbesuchte Flaniermeile der Stadt. Sie ist gesäumt von Cafés, Blumen- sowie Souvenirläden und zu jeder Zeit voller Leute – Spanier ebenso wie Touristen. August ist Hauptreisezeit und Barcelona ist eines der beliebtesten Touristenziele in Spanien. In der spanischen Küstenstadt Cambrils konnte die Polizei in der Nacht ein ähnliches Attentat gerade noch verhindern.

Damit ist klar, dass die Terroristen die größtmögliche Zahl an Opfern erreichen wollten. Sie rasten mit einem Lieferwagen in die Menge und hinterließen eine blutige Spur: Nach bisherigen Erkenntnissen sind 13 Menschen gestorben und weitere 100 verletzt, davon mehrere schwer.

Das Muster ist aus anderen Städten wie Nizza oder Berlin bekannt und es zeigt, dass das Risiko von Anschlägen sich schlicht nicht vermeiden lässt. Die Polizei kann zwar Personen verhaften, die Waffen oder Material zum Bombenbau besitzen – aber nicht alle, die einen Lieferwagen mieten.

Spanien hat seit den Bombenanschlägen 2004 auf Vorort-Züge in Madrid das Netz zur Terrorabwehr noch enger gestrickt. Damals kamen 191 Menschen ums Leben. Und schon davor hatten sich die Behörden gegen inländische Terrororganisationen wie die ETA gerüstet. Wenn es ein Land gibt, das seine Terrorabwehr in der Vergangenheit verstärkt hat, dann ist es Spanien.

Während Paris, Brüssel, Berlin und London wegen Anschlägen in die Schlagzeilen gerieten, vermeldete Madrid Verhaftungen. Kaum ein anderes EU-Land hat in den vergangenen Jahren mehr Terrorverdächtige festgenommen als Spanien. Vor einigen Monaten hat sich zudem die ETA entwaffnet und es schien, als sei Spanien eine der wenigen vermeintlich sicheren Orte.

Das sahen auch die Touristen so: Aus Angst vor Terrorattentaten in Frankreich, der Türkei und Nordafrika sind sie in Scharen auf Spanien ausgewichen und haben in den vergangenen zwei Jahren dort sämtliche Besucher-Rekorde gesprengt. Doch jetzt ist der Terror zurück.

Für das Land ist das ein Schock, das spanische Fernsehen zeigt schwarzen Trauerflor auf dem Bildschirm. Barcelona ist eine Stadt, die für ihre Weltoffenheit bekannt und bei Touristen extrem beliebt ist. Die Wahl dieses Ziels zeigt, dass der Anschlag nicht nur Spanien, sondern der gesamten westlichen Welt galt.

Barcelona versucht wie schon zuvor etwa Paris, Stärke zu demonstrieren: Die Stadt plant für den heutigen Freitag eine Schweigeminute und einen Aufmarsch von Politik und Bewohnern, um zu zeigen, dass sich die Stadt von den Terroristen nicht unterkriegen lässt. Der spanische Premierminister Mariano Rajoy erklärte nach Mitternacht in Barcelona, Spanien kenne den Terrorismus aus seiner Geschichte und wisse, dass man die Terroristen am Ende besiegt. Wir wünschen uns alle, dass er Recht behält.

Das Risiko lässt sich nicht vermeiden, damit müssen wir uns abfinden. Aber jeder Einzelne kann Widerstand leisten – weiter in Cafés, zu Konzerten und auf Flaniermeilen gehen, und damit die eigenen Werte verteidigen.