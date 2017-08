Terror in Barcelona Was ist aus den Forderungen geworden, dem Bund mehr Kompetenzen zu übertragen, damit die Terroristen nicht durch das Klein-Klein der föderalen Struktur schlüpfen können? (Foto: AP)

BerlinDie Attentate in Spanien erinnern schlagartig an die Schreckensnacht von Berlin. Ein Laster raste vor nicht einmal sieben Monaten in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz nahe der Gedächtniskirche und hinterließ mit 12 Toten und 50 Verletzten ein unvorstellbares menschliches Elend. Der Terror war nach den Anschlägen in Würzburg und Ansbach mit seiner ganzen Wucht in Deutschland endgültig angekommen.

Der Verstand sagt uns auch nach der Nacht in Barcelona: Bei allen schwierigen Debatten, die jetzt wieder geführt werden, müssen wir aufpassen, dass wir Maß und Mitte nicht verlieren. Terroristen stellen uns Fallen, sie leben davon, dass wir überreagieren. Sie hoffen darauf, dass Menschen, die verunsichert sind, schnelle Antworten fordern und sie von der Politik bekommen. Diesen Erfolg darf man ihnen nicht gönnen.

Drei Tatorte in Spanien Barcelona Hier starben auf den Ramblas am Donnerstag 13 Menschen, Dutzende wurden verletzt. Die Flaniermeile Las Ramblas ist eine knapp 1,3 Kilometer lange Promenade im Zentrum der Stadt. Sie führt von der Plaça de Catalunya im Norden bis zum Alten Hafen am südlichen Ende. Der Boulevard zählt zu den Hauptattraktionen für Touristen.

Cambrils In dem Küstenort wurden laut Polizei fünf Terroristen getötet, die am frühen Freitagmorgen laut Medienberichten einen Anschlag verüben wollten. Der Ort liegt rund 100 Kilometer südlich von Barcelona bei Tarragona.

Alcanar Bereits am Mittwoch gab es laut Behörden eine Explosion in einem Wohnhaus in dem Ort Alcanar. Bei der Gasexplosion in der Provinz Tarragona etwa 200 Kilometer südlich von Barcelona seien ein Mensch getötet und sieben weitere verletzt worden, erklärte der katalanische Polizeichef Josep Lluís Trapero. Es gebe „klare“ Verbindungen zu dem Anschlag in Barcelona.

Doch wir müssen uns auch ernsthaft fragen, ob der Staat wirklich alles getan hat, um uns vor dem Terror zu schützen. Wie steht es um ein einheitliches europäisches Terrorabwehrzentrum, in dem Daten aus allen EU-Ländern zusammengeführt werden? Nach dem Anschlag in Berlin waren sich alle Politiker einig, der Schlüssel zum Erfolg liegt angesichts der weltweiten Vernetzung der Terroristen im Informationsaustausch.

Was ist aus den Forderungen geworden, dem Bund mehr Kompetenzen zu übertragen, damit die Terroristen nicht durch das Klein-Klein der föderalen Struktur schlüpfen können? Brauchen wir wirklich 16 Landesverfassungsschutzämter? Der Anschlag in Barcelona erinnert uns daran, dass wir schnelle Antworten auf diese Fragen geben müssen. Der Terror wird keinen Bogen um uns schlagen.