Anschlag in Jerusalem : LKW rast in Menschenmenge

Datum: 08.01.2017 14:14 Uhr

In Jerusalem ist am Sonntag ein Mann mit einem LKW in eine Menschenmenge auf einer beliebten Promenade gerast. Vier Menschen starben, mehr als ein Dutzend wurden verletzt. Der Fahrer wurde laut Polizei erschossen.