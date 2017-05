 Antrittsbesuch in China: Gabriel will neues Dialogforum eröffnen

Sigmar Gabriel Der Außenminister reist am Dienstag zu seinem Antrittsbesuch nach China denn das Land sei „ein ganz wichtiger Partner Deutschlands“. (Foto: Reuters)

BerlinAußenminister Sigmar Gabriel (SPD) wird am Dienstag zu seinem Antrittsbesuch nach China reisen. Dort will er seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi treffen. „Worum es im Kern geht, ist zum allerersten Mal ein neues Dialogformat zu öffnen, das wir mit China gestalten möchten“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin. Es soll ein Gesprächsraum für gesellschaftliche Themen geschaffen werden, für Vertreter aus Politik, Kultur, Bildung, Medien und Zivilgesellschaft.

„China ist ein ganz wichtiger Partner Deutschlands“, sagte der Sprecher. Ohne China werde es nicht gelingen, bei Fragen des Freihandels, des Klimaschutzes und zu Konflikten wie Nordkorea zu einer Lösung zu kommen. Wang hatte Gabriel erst vor knapp einem Monat in Berlin besucht.