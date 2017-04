 Antrittsbesuch während der Krise: Kühler Empfang in Moskau für Rex Tillerson

Rex Tillerson bei seiner Ankunft in Moskau Der US-Außenminister kommt aus Italien, wo er sich die Unterstützung seiner G7-Kollegen gesichert hat. (Foto: AFP)

MoskauNoch 2012 ehrte der der russische Präsident Wladimir Putin Rex Tillerson mit dem Freundschaftsorden seines Landes. Tillerson war damals ExxonMobil-Chef, heute kommt er als Außenminister der USA nach Moskau. Die Anzeichen vor diesem Treffen sind wenig freundschaftlich. Der zweitägige Besuch wird nach dem jüngsten Zerwürfnis in der Syrien-Frage zu einem diplomatischen Kräftemessen. Und der Kreml stellt seinen Frust dabei offen zur Schau: „Im Zeitplan Putins sind derzeit keine Treffen mit Tillerson während dessen Visite in Moskau vorgesehen“, erklärte Putins Sprecher Dmitri Peskow reichlich kühl kurz vor dem Eintreffen des US-Außenministers.

Das wäre noch kein diplomatischer Eklat, schließlich ist Tillerson offiziell auf Einladung seines Kollegen Sergej Lawrow in Moskau. Eine klare Ansage aus Moskau an Washington ist es allemal; schließlich fand der Kremlchef zuletzt Zeit für deutlich weniger prominente Politiker. Steht Sigmar Gabriel als deutscher Außenminister auf der Protokollebene mit Tillerson immerhin noch auf einer Stufe, so sind Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer oder die Präsidentschaftskandidatin der französischen Front National Marine Le Pen, denen Putin im März Audienz gewährte, deutlich darunter anzusiedeln. Doch Le Pen und – mit Abstrichen Seehofer – sind in Putins Augen Verbündete, Tillerson ein Verräter.

Denn von den „guten Vorsätzen“, die der Kreml bei Donald Trump und seinem Regierungsteam zu erkennen glaubte, ist nach einigen Monaten im Amt nichts mehr übrig geblieben. Führende Vertreter einer Annäherungspolitik an Russland wurden nach politischem Druck aus der Administration entfernt, andere, darunter auch Trump selbst, haben sich von ihren im Wahlkampf geäußerten Standpunkten entfernt. Die Verärgerung im Kreml wuchs zusehends, nun droht der Frust endgültig überhand zu nehmen.

Auslöser der neuesten russisch-amerikanischen Beziehungskrise ist der Chemiewaffeneinsatz in der syrischen Provinz Idlib und der anschließende Militärschlag der USA gegen Truppen von Staatschef Baschar al-Assad. Die amerikanischen Tomahawks gegen den Luftwaffenstützpunkt Shairat wertet Moskau wie ein ausgegrabenes Kriegsbeil auch gegen sich. Die Giftgas-Vorwürfe gegen seinen Verbündeten Assad weist Russland als unlogisch zurück, dieser habe in seiner Lage überhaupt kein Interesse daran, mit Giftgas zu provozieren, schließlich entwickle sich der Kampf mit konventionellen Waffen zu seinen Gunsten.