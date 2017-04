Tillerson macht unverhohlen Druck auf Russland

Doch noch böser als die Verdächtigungen stößt Moskau die eigene Bloßstellung auf: Die Marschflugkörper haben bei ihrem unbehelligten Flug Richtung Shairat nämlich auch die Illusion eines mächtigen russischen Luftabwehr-Schutzschildes für Assad zerstört. Die kraftmeiernde Stationierung der modernen russischen S-400-Raketen in Syrien wurde durch eine ebenso kraftprotzende Militäraktion Trumps als leere Drohkulisse desavouiert. Freilich ein riskanter Coup.

Zu allem Überfluss kommt Tillerson dem Vernehmen nach mit einem Ultimatum nach Moskau. „Wir wollen die Leiden des syrischen Volks lindern. Russland kann Teil der Zukunft sein und eine wichtige Rolle dabei spielen. Oder Russland kann weiter diese Gruppe unterstützen, die, wie wir meinen, ihren langfristigen Interessen nicht entspricht“, sagte der US-Außenminister kurz vor der Ankunft in Moskau.

Sollte Russland seine Unterstützung für Assad nicht einstellen, drohen sogar neue Sanktionen, heißt es. So etwas will sich die russische Führung nicht gefallen lassen. Die bilateralen Beziehungen seien in der schwersten Krise seit Ende des Kalten Kriegs, konstatierte das russische Außenministerium. Zwar hoffe man auf „produktive Gespräche“, die könnten allerdings nur „auf gleichberechtigter Basis“ stattfinden, warnte die Behörde.

Hinter den Kulissen laufen offenbar die Verhandlungen über die diplomatischen Formulierungen auf Hochtouren. Moskau will diese aufweichen. Gelingt es, dann könnte es womöglich doch noch zu dem ursprünglich für Mittwoch geplanten Gespräch zwischen Putin und Tillerson kommen. Ganz vom Tisch ist das Treffen nicht. Kreml-Insider meinen, dass am Mittwochnachmittag noch ein Zeitfenster für ein kurzes Tête-à-Tête offen gehalten wurde. Wenn es keinen Kompromiss gibt, werden sich Russlands Staatsmedien auf Putins Treffen mit Italiens Präsident Sergio Mattarella beschränken, in dem Putin „neue Provokationen“ mit Chemiewaffen in Syrien voraussagte. Für den Konflikt dort würde der russisch-amerikanische Gegensatz allerdings eine deutliche Erhöhung der Eskalationsgefahr hin zu einer direkten Auseinandersetzung der beiden Supermächte bedeuten.