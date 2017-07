US-Sanktionen Ein russischer Abgeordneter fordert von Putins Regierung eine harte Antwort. (Foto: dpa)

MoskauIn Russland werden Forderungen nach einer harschen Reaktion auf die vom US-Repräsentantenhaus beschlossenen neuen Sanktionen laut. Die Regierung in Moskau müsse eine „schmerzhafte“ Antwort vorbereiten, teilte Konstantin Kosatschjow, ein prominentes Mitglied des Oberhauses, am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit. „Angesichts des einhelligen Votums des US-Repräsentantenhauses über das Sanktionspaket gegen Russland, Iran und Nordkorea wird es keinen Durchbruch geben“, schrieb Kosatschjow mit Blick auf die gespannten Beziehungen zwischen den USA und Russland. „Tatsächlich wird eine weitere Verschlechterung der bilateralen Zusammenarbeit unausweichlich.“

Auch die iranische Regierung will weitere Sanktionen der USA nicht unbeantwortet hinnehmen. Staatsmedien zitierten den Vize-Außenminister Abbas Arakchi am Mittwoch mit den Worten, neue Sanktionen wären „ganz klar ein feindseliger Akt“, auf den der Iran entschlossen reagieren würde. Auf welche Weise dies geschehen würde, sagte Arakchi nicht. Das US-Repräsentantenhaus hatte am Dienstagabend gegen Russland, den Iran und Nordkorea Strafmaßnahmen auf den Weg gebracht, denen der US-Senat und Präsident Donald Trump aber noch zustimmen müssen. Trump hatte den Iran am Dienstag gewarnt, dieser müsse mit sehr großen Problemen rechnen, falls sich die Islamische Republik nicht an das Atomabkommen halten würde.

Das Repräsentantenhaus hatte am Dienstag die Strafmaßnahmen ungeachtet der Vorbehalte von Präsident Donald Trump mit klarer Mehrheit bewilligt. Es gab lediglich drei Gegenstimmen. Bevor das Gesetz in Kraft tritt, muss es der Senat verabschieden und der Präsident unterzeichnen. Trump, der zuletzt auf bessere Beziehungen zu Russland gesetzt hat, könnte sein Veto einlegen.

Mit den Sanktionen, die vor allem dem Energiebereich gelten, soll Russland für die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim, die Unterstützung der syrischen Regierung im Bürgerkrieg sowie für mutmaßliche Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl bestraft werden.