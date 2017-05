 Arbeitsmarkt in Euro-Zone: Zahl der Erwerbslosen sinkt weiter

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Baustelle Ein Arbeiter blickt auf einer Baustelle auf zwei Kräne. (Foto: dpa)

BrüsselDie Lage am Jobmarkt im Euro-Raum hat sich im März kaum verbessert. Die Zahl der registrierten Erwerbslosen sank um 5000 auf 15,515 Millionen, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Dies waren 991.000 weniger Jobsuchende als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 9,5 Prozent und damit auf dem niedrigsten Stand seit April 2009.

Deutschland weist mit 3,9 Prozent die niedrigste Quote in der gesamten Währungsunion auf. In Frankreich ist sie mit 10,1 Prozent hingegen überdurchschnittlich hoch. Die rote Laterne hält Griechenland mit 23,5 Prozent. Die jüngsten nach Brüssel übermittelten Daten stammen jedoch vom Januar.