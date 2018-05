Armenien Neue Massenproteste blockieren Flughafen von Eriwan

Nach der Präsidentschaftswahl in Armenien gehen die Bürger Armeniens auf die Straße. Sie wollen ein Zeichen gegen die Korruption im Land setzen.

Demonstration in Eriwan: Die Unterstützer des Oppositionellen Paschinjan demonstrieren und blockieren eine Straße zum Flughafen. (Foto: dpa) Nach der Wahl in Armenien

EriwanMassenproteste der Opposition haben am Mittwoch die armenische Hauptstadt Eriwan lahm gelegt. Die Demonstranten blockierten die Straße zum Flughafen sowie mehrere U-Bahn-Stationen und besetzten Zugänge zu Regierungsgebäuden.

Der Oppositionsführer Nikol Paschinjan hatte zu massenhaftem zivilem Ungehorsam aufgerufen, nachdem am Dienstag seine Wahl zum Ministerpräsidenten gescheitert war. Paschinjan zog mit rund 3000 Anhängern in das Stadtzentrum von Eriwan. „Wir werden ihnen nicht erlauben, den Sieg des Volkes zu stehlen“, rief er. Die Proteste blieben friedlich, wie es Paschinjan angekündigt hatte.

Der seit Wochen dauernde Protest in dem 2,9 Millionen Einwohner zählenden Land im Südkaukasus richtet sich gegen Korruption und Vetternwirtschaft in der Führung. Die Demonstranten haben bereits den Rücktritt von Ministerpräsident Sersch Sargsjan erzwungen. Dieser hatte sich zum Regierungschef wählen lassen, nachdem das Amt per Verfassungsänderung mit neuen Vollmachten ausgestattet worden war.

Die Opposition sah darin den Versuch, auf unbestimmte Zeit an der Macht zu bleiben. Bei den jüngsten Wahlen kamen sie aber nicht an der Mehrheit von Sargsjans Republikanischer Partei im Parlament vorbei. Die Abgeordneten wollen am kommenden Dienstag erneut versuchen, einen Ministerpräsidenten zu wählen.

In der konfliktträchtigen Region mit Grenzen zum Iran und zur Türkei ist der ehemalige Sovjetstaat Armenien auf Russland als Schutzmacht angewiesen.

