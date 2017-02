 Asia Business Insights: „Asien ist dort, wo das Wachstum ist“

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Stuart Gulliver Der Vorstandschef der globalen Großbank HSBC, Stuart Gulliver, hält die erste Hauptrede. Seine Meinung: Asien wird sich weiter für den Handel öffnen, wenn sich andere Teile der Welt ihm verschließen. (Foto: Stephan Scheuer)

Voller Zuversicht ist die Handelsblatt-Konferenz Asia Business Insights gestartet. „Wir wollen heute keine Mauern bauen, sondern sie einreißen“, sagt Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart den 300 Zuhörern im Sitzungssaal des Düsseldorfer Hyatt Hotels. Es ist seine Antwort auf das neue Amerika, dass unter US-Präsident Donald Trump eher Abschottung und Patriotismus fördert.

Auch der weltweite Chef von HSBC, Stuart Gulliver, greift das Thema auf – und richtet den Blick nach Fernost. Asien werde sich weiter für den Handel öffnen, während sich andere Teile der Welt dem Protektionismus zuwenden. In den nächsten Jahrzehnten werde China die größte und Indien die drittgrößte Wirtschaft, prognostiziert Gulliver in seiner Keynote. Und weiter: „Der amerikanische Traum des 20. Jahrhunderts ist der asiatische Traum des 21. Jahrhunderts.“ Seine Botschaft des Tages lautet: „Asien ist dort, wo das Wachstum ist“.

Für eine offene Gesellschaft wirbt auch die HSBC Deutschlandchefin Carola Gräfin von Schmettow. „Deutschland hat allen Grund, an seiner Offenheit festzuhalten“, sagt sie auf der Konferenz-Bühne.

Mehr als 600 Interessenten hatten sich für die Asien-Konferenz angemeldet, 300 passen in den großen Sitzungssaal. Sie sind gekommen, um den prominenten Asienkennern zuzuhören. Neben dem weltweiten Chef von HSBC zählen dazu der neue Henkel-Vorstandsvorsitzende Hans Van Bylen, die Botschafter Russlands, Indiens, Chinas und Deutschlands ehemaliger Außenminister Joschka Fischer werden sich pointiert zu Wort melden. Sie berichten über ihre Erfahrungen aus dem asiatischen Wirtschaftsraum und geben Einblicke in die asiatische Businesskultur.

Unter den Zuhörern sind Firmeneigentümer, Geschäftsführer, CEOs, Führungskräfte aus Mittelstand und Industrie und auf Asien spezialisierte Unternehmensberatungen und Kanzleien. Für die Tagung gilt, was der große chinesische Reformer Deng Xiaoping uns hinterlassen hat: „Suche die Wahrheit in den Fakten.“ Wir halten Sie bei Handelsblatt Online und via Twitter (#asiabusiness) auf dem Laufenden.

