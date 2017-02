In China brummt Henkels Geschäft online

Handschlag HSBC-Chef Stuart Gulliver (l.) mit dem indischen Botschafter Gurjit Singh, dahinter Henkel-CEO Hans van Bylen. (Foto: Uta Wagner)

Henkel hat vor kurzen eine riesige Klebstofffabrik in Shanghai eröffnet, Dutzende Fußballfelder groß, 400.000 Tonnen Klebstoff produzieren sie dort pro Jahr. „Wir setzen vor Ort vor allem auf lokale Manager“, sagt van Bylen. „Die kennen die Kunden und die Mitarbeiter besser als jeder andere Manager.“ Seit Jahren biete sein Unternehmen Weiterbildungen an. Den eigenen Nachwuchs aufbauen, das sei elementar.

An den Kosmetikprodukten von Henkel erklärt van Bylen, was er mit Anpassung meint. „Asiatisches Haar ist natürlich anders als europäisches.“ Auch die Verpackungen müssten anders aussehen. Und in Japan legten die Kunden vor allem Wert auf höchste Qualität. Der letzte Punkt ist die Digitalisierung. „China ist schon heute der größte Markt für E-Commerce“, sagt van Bylen. Bei Henkels Haarpflegeprodukten laufe in China die Hälfte des Geschäfts online.

„Asien bedeutet Sonnenaufgang“, sagt van Bylen. „Auch wenn es immer wieder politische Spannungen geben wird und Auf und Abs in der Wirtschaft – die Wachstumschancen sind dort viel größer als in den gesättigten Volkswirtschaften des Westens.“

Ein wenig Hoffnung, das nehmen viele Zuhörer nach den ersten Vorträgen tatsächlich mit. „Das war endlich mal Optimismus“, sagt Klaus Havemann von der Test GmbH aus Erkrath. Asien könne eine echte Alternative werden, falls Trump Ernst mache mit seinem Protektionismus in Amerika. Wie Henkel habe auch seine Firma frühzeitig auf lokale Mitarbeiter und Fortbildungen in Asien gesetzt.

Ein paar Meter weiter steht Max Zenglein, Volkswirt beim Mercator Institut für China Studien. Auch er sieht in den regionalen Freihandelsblöcken, die HSBC-Chef Gulliver erwähnt hat, eine Gegenbewegung zum globalen Protektionismus. Was China angeht, ist er allerdings vorsichtiger. „China macht auf mich gerade nicht den Eindruck, dass es wirklichen Freihandel will.“