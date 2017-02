 Asia Business Insights: „Suche die Wahrheit in den Fakten“

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Podium in Düsseldorf Auf der Tagung „Asia Business Insights“ in Düsseldorf treffen Wirtschaft und Politik zusammen. (Foto: Stephan Scheuer)

Mehr als 600 Interessenten hatten sich angemeldet, nur 300 passen in den großen Sitzungssaal des Hyatt Hotels. In Düsseldorf startet heute die Konferenz Asia Business Insights. Mit prominenten Gästen: Der weltweite Chef von HSBC, der neue Henkel-Vorstandsvorsitzende, die Botschafter Russlands, Indiens, Chinas und Deutschlands ehemaliger Außenminister Joschka Fischer werden sich pointiert zu Wort melden. Sie berichten über ihre Erfahrungen aus dem asiatischen Wirtschaftsraum und geben Einblicke in die asiatische Businesskultur.

Unter den Zuhörern sind Firmeneigentümer, Geschäftsführer, CEOs, Führungskräfte aus Mittelstand und Industrie und auf Asien spezialisierte Unternehmensberatungen und Kanzleien. Nach der Begrüßung durch Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart gibt es jede Menge Insiderinformationen führender Asienkenner aus Medien, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Für die Tagung gilt, was der große chinesische Reformer Deng Xiaoping uns hinterlassen hat: „Suche die Wahrheit in den Fakten.“ Wir halten Sie bei Handelsblatt Online und via Twitter (#asiabusiness) auf dem Laufenden.