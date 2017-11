Trump findet, Amerika werde ausgenutzt

In Japan und Südkorea wird Trump seine Alliierten über seinen Kurs informieren, in China Nordkoreas Schutzmacht auf seine Seite zu ziehen versuchen. Auch mit Nordkoreas zweitem Freund, Russlands Präsident Wladimir Putin, wolle er sich am Rande des Gipfels der Vereinigung südostasiatischer Staaten über Nordkorea unterhalten, kündigte Trump auf dem Flug nach Japan an.

Ein anderes Thema werden Handelsbeziehungen in der „freien indo-pazifischen Region“ darstellen, erklärte Trump in seiner kurzen Rede. Die USA strebten freien und fairen Handel an, der allen nütze. Und in seiner Sicht nutzen Japan, Südkorea, China und andere Länder Asiens sein Land durch hohe Handelsbilanzüberschüsse aus.

Mit großer Spannung wird daher erwartet, ob er schon in Japan kritische Worte finden wird. „Ich denke, dass der Besuch größtenteils zeremoniell und positiv sein wird“, erwartet der Asien-Experte Gerald Curtis von der Columbia-Universität. Schließlich hat sich kein Regierungschef der Welt stärker und näher an Trump rangemacht als Shinzo Abe, der Trump gleich nach seinem Wahlsieg im November 2016 besuchte. Keinen Regierungschef traf oder sprach Trump seither häufiger.

Japans Regierungschef Abe unterstützt auch öffentlich am deutlichsten Trumps Kurs, maximalen Druck auf Nordkorea auszuüben. Dabei warnen Sicherheitsexperten, dass Japan mit seinen vielen US-Basen und 54 500 stationierten US-Soldaten wichtigstes Ziel für Nordkoreas Raketen sein könnte. Trump selbst erinnerte die US-Soldaten in Yokota daran, das im blutigen Korea-Krieg Bomber von dem Stützpunkt gestartet seien, um Nordkoreas Invasion zurückzuschlagen.

Handelspolitisch versucht Japan zudem, die potenziell brisanten Gespräche mit US-Vizepräsident Mike Pence zu führen. Auf Vorschlag der Japaner haben die USA Trumps Stellvertreter zum Leiter der bilateralen Gespräche ernannt. In Pence hoffen die Japaner einen offeneren Gegenüber als in anderen Mitgliedern von Trumps Team für ihre Argumente zu finden, zum Beispiel die hohen Investitionen japanischer Firmen in den USA. Schließlich sind die Japaner einer der größten Investoren in der politischen Heimat des Vizepräsidenten, in Indiana.

Gleichzeitig wollen Abe und Trump über eine gemeinsame Strategie im „indo-pazifischen“ Raum sprechen. Japan und die USA wollen versuchen, mit Indien, Australien und Neuseeland ein Gegengewicht gegen Chinas Expansion ins Südchinesische Meer und nach Afrika zu bilden.