Trump übt sich in Golf-Diplomatie

Wie freundschaftlich sich beide Seite geben, machte auch der zweite Höhepunkt von Trumps Japan-Besuch klar. Er flog zu einem Golfspiel mit Japans Ministerpräsident Shinzo Abe im Kasumigaseki Golfclub nördlich von Tokio, der als Austragungsort für die Olympiade 2020 im Gespräch ist.

Abe nutzte das Treffen für seine erste wichtige Botschaft für den Staatsbesuch: Er gab Trump eine Baseballmütze mit dem Aufdruck „Mach’ die Allianz noch großartiger“. Dann aßen die beiden nur begleitet von ihren Übersetzern einen Hamburger, bevor sie im Sonnenschein mit dem japanischen Golfprofi Hideki Matsuyama ein paar Löcher Golf spielten.

Abe twitterte gleich vom Platz seine Botschaft Nummer zwei auf Japanisch und Englisch in die Welt: „Eine Runde Golf mit einem wunderbaren Freund (Präsident Donald J. Trump), voll lebhafter Gespräche.“ Derweil trank Melania Trump mit Abes Frau Akie Tee und unterhielt sich mit japanischen Perlentaucherinnen, die für die Schmuckfirma Mikimoto Perlmuscheln aus dem Meer fischen.

Abends rundete dann ein informelles Abendessen den ersten Tag kulinarisch ab, bevor am Montag der eigentliche Gipfel beginnt. Doch so freundschaftlich die Atmosphäre auch ist, ganz sicher fühlen sich die Japaner nicht. „Japan kann nicht selbstzufrieden sein“, warnt der außenpolitische Experte Toshihiro Nakayama von der japanischen Keio Universität. „Wir wissen nie, ob Trump in einer halben Stunde, Morgen oder Übermorgen etwas anderes tweeten wird.“

Ein Beispiel ließ der US-Oberbefehlshaber vor seinem Abflug in Hawai vom Handy. Da twitterte er aus, was er dem König Saudi-Arabiens Salman ibn Abd al-Aziz Al Saud zu dessen größter Ölfirma Aramco gesagt hatte. „Würde es sehr begrüßen, wenn Saudi Arabien den Börsengang an der New Yorker Börse durchführen würde. Wichtig für die Vereinigten Staaten!“ Aber vielleicht hebt sich Trump seine Spitzen ja für Südkorea und China auf und verdirbt nicht die freundschaftliche Stimmung bei seinem engsten asiatischen Verbündeten Shinzo Abe.