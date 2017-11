 Asien-Reise des US-Präsidenten: Trump zu Besuch bei der „Krieger-Nation“

Trump auf erster Asien-Reise US-Präsident Donald Trump (li.) und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe geben sich die Hand. Seine erste Asienreise wird Trump von Japan aus weiter nach Seoul führen, nach China, Vietnam und auf die Philippinen. (Foto: dpa)

TokioAm Sonntag kurz vor elf Uhr Ortszeit hat Donald Trump Geschichte geschrieben. Erstmals setzte er als US-Präsident Fuß auf asiatischen Boden. Der erste Zwischenstopp ist Japan, das Trump kürzlich in einem versuchten Lob als „Kriegernation“ bezeichnete. Danach folgen Südkorea, China, Vietnam und die Philippinen.

Auf dem US-Stützpunkt im japanischen Yokota wurden er und seine Ehefrau Melania am Fuß der Gangway seiner Air Force One standesgemäß von Japans Außenminister Taro Kono begrüßt. Danach begann Trump seine eigentliche Mission auf der längsten Asienreise eines US-Präsidenten seit 25 Jahren.

Zuerst schrieb Trump Autogramme, bevor er in einer Flugzeughalle zu amerikanischen Soldaten aus den US-Basen in Japan und Mitgliedern der japanischen Selbstverteidigungskräfte sprach. Der Rahmen war kriegerisch-festlich. Links und rechts neben der Bühne hatten die Militärs US-Kampfjets platziert. Hinter Trump hing eine riesige amerikanische Fahne. Und der Präsident nutzte die Aufmerksamkeit auf seine Weise. Er lobte dem Freund und drohte dem Feind.

Gastgeber Japan überschüttete Trump überschwänglich als „außergewöhnliches Volk“, „bemerkenswertes Land“ und „unglaublichen Partner“. Gleichzeitig mahnte er Nordkorea kaum verhohlen, seine Drohungen ernst zu nehmen, dass er keine atomare Bedrohung durch Nordkorea akzeptieren werde.

Zwar nannte er Nordkorea nicht beim Namen, aber allen Anwesenden war klar, welches Land er meinte. „Kein Diktator, kein Regime, keine Nation sollte jemals die amerikanische Entschlossenheit unterschätzen“, sagte Trump zu den Soldaten. Hin und wieder seien die USA in der Vergangenheit unterschätzt worden. „Das war für die nicht angenehm, oder?“, rief Trump den Soldaten der „furchterregendsten Streitkräfte in der Geschichte unserer Welt“ zu (O-Ton Trump).

Damit deutete er auch an, dass Nordkorea eines der Hauptthemen seiner Asienreise sein wird. Auch in Asien ist das Gesprächsbedürfnis groß. Denn nach den jüngsten Drohungen Trumps an Nordkorea sehen die Anrainer und Sicherheitsexperten ein wachsendes reales Risiko, dass die Spannungen über das Atom- und Raketenprogramm von Führer Kim Jong Un in einen bewaffneten Konflikt oder gar ein richtiger Krieg in der Region eskalieren könnten.