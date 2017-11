Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Donald Trump und Moon Jae-in (v.l.) Die Präsidenten den USA und Südkoreas vereinbarten jüngst einen Waffendeal. (Foto: AP)

TokioUS-Präsident Donald Trump begann die zweite Etappe seiner Asien-Reise mit einem Tweet. Noch in Japan tippte er in sein Handy, er mache sich fertig, nach Südkorea zu gehen und sich mit Präsident Moon Jae-in zu treffen. „Ein feiner Gentleman“, ergänzte Trump. „Wir werden alles ausknobeln!“ Der Gelobte reagierte seinerseits mit einer Überraschung. Abweichend von den ursprünglichen Plänen eilte Moon zum amerikanischen Stützpunkt Camp Humphreys, um seinen Gast persönlich zu begrüßen.

Die demonstrative Nähe zahlte sich aus. Fotos vom Gipfeltreffen zeigen zwei gelöste Präsidenten. Dabei galt ihre Beziehung zuvor als schwierig – weit schwieriger als die zwischen Trump und seinem Golffreund, dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe.

Als einen möglichen Konfliktpunkt sahen Experten Trumps Nordkorea-Politik. Der US-Präsident hatte dem Land mit Militärschlägen gedroht, wenn Nordkorea die USA mit Atomwaffen direkt bedrohe. Südkoreas Präsident Moon will aber neben Druck weiter Gespräche suchen und bedingt sich zudem ein Mitspracherecht vor Angriffen aus.

Ein weiterer möglicher Konfliktpunkt: Trump forderte eine Neuverhandlung des bilateralen Freihandelsabkommens, um das Defizit der USA im Handel mit Südkorea zu eliminieren. Doch am Dienstag fanden die Präsidenten auf ihrem Gipfeltreffen einen Beitrag zur Lösung beider Probleme: die Aufrüstung Südkoreas mit amerikanischen Waffen.

Nicht nur würde das bisherige Gewichtslimit für Mittelstreckenraketen Südkoreas aufgehoben, erklärte Moon am Dienstagabend im Anschluss an das Gipfeltreffen auf einer Pressekonferenz. „Wir haben vereinbart, sofort Verhandlungen über Südkoreas Entwicklung und den Kauf von am höchsten entwickelten Militärbeständen zu beginnen.“ Wie seine Regierung später klarstellte, sind damit auch Atom-U-Boote gemeint. Deren Besitz ist dem Land bisher durch ein Nuklearabkommen mit den USA untersagt.

Schon handelspolitisch fand Trump das gut. „Wir haben das großartigste militärische Gerät der Welt und Südkorea wird es für mehrere Milliarden Dollar bestellen“, sagte der US-Präsident stolz. „Für uns bedeutet es Jobs und eine Reduzierung des Handelsbilanzdefizits mit Südkorea.“