Atom-Deal Merkel kritisiert Trump – „Verletzt Vertrauen in die internationale Ordnung“

Angela Merkel hält die Aufkündigung des Iran-Abkommens für falsch. Sie sicherte Iran zu, weiter daran festzuhalten – wenn das Land seine Pflichten erfüllt.

„Ob das Atomabkommen ohne die USA weiter bestehen kann, ist fraglich“

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel hat die Aufkündigung des Iran-Abkommens durch US-Präsident Donald Trump kritisiert. Sicherlich sei das Abkommen alles andere als ideal, sagte sie am Freitag beim Katholikentag in Münster. „Trotzdem glaube ich, dass es nicht richtig ist, ein Abkommen, das verabredet wurde, über das man dann im UN-Sicherheitsrat abgestimmt hat, einstimmig es gebilligt hat, dass man ein solches Abkommen einseitig aufkündigt. Das verletzt das Vertrauen in die internationale Ordnung.“ Der letzte Satz ging in tosendem Applaus unter.

„Inwieweit wir überhaupt dieses Abkommen am Leben erhalten können, wenn eine riesige Wirtschaftsmacht nicht mitmacht dabei, das muss jetzt auch mit dem Iran besprochen werden“, sagte Merkel. „Wir hoffen das, aber da spielen viele Dinge eine Rolle.“

In einem Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani hatte sie zuvor bekräftigt, wie auch Frankreich und Großbritannien an dem Atomabkommen mit dem Land festzuhalten. Dafür müsse aber auch die Regierung in Teheran ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen weiter erfüllen.

Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert redete die CDU-Vorsitzende bereits am Donnerstagnachmittag mit Ruhani. Die Kanzlerin sprach sich demnach dafür aus, im erweiterten Kreis beteiligter Staaten Gespräche mit dem Iran zu dessen ballistischem Raketenprogramm sowie zu seinen Regionalaktivitäten unter anderem in Syrien und Jemen aufzunehmen. Merkel verurteilte Seibert zufolge zugleich die nächtlichen iranischen Angriffe auf israelische Militärstellungen auf den Golanhöhen und forderte den Iran auf, zur Deeskalation in der Region beizutragen.

Deutschland zählt zu den Unterzeichnerstaaten der Vereinbarung mit dem Iran. US-Präsident Donald Trump hatte trotz scharfer Kritik angekündigt, aus dem Abkommen mit dem Iran von 2015 auszusteigen und die Sanktionen gegen Teheran wieder hochzufahren. Bereits am Donnerstag – zwei Tage nach der Aufkündigung – verhängte die US-Regierung Sanktionen gegen den Iran. In Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) solle die Geldversorgung der Revolutionsgarden unterbrochen werden, erklärte Finanzminister Steven Mnuchin.

Merkel warnte angesichts des militärischen Schlagabtausches zwischen Israel und dem Iran in Syrien, es gehe „wahrlich um Krieg und Frieden“. Russlands Außenminister Sergej Lawrow zeigte sich bei einem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas in Moskau beunruhigt und forderte, die Spannungen zwischen Israel und dem Iran im Dialog zu lösen.

UN-Generalsekretär António Guterres rief die Konfliktparteien im Nahen Osten zu einem sofortigen Ende der Feindseligkeiten auf und warnte vor einem „neuen Flächenbrand“ in der Region. Guterres habe die Berichte über die Angriffe auf den Golanhöhen und in Syrien in der Nacht zum Donnerstag mit größter Besorgnis verfolgt, sagte sein Sprecher Stéphane Dujarric. Die anschließende Normalisierung der Lage wiederum habe der UN-Chef „mit Erleichterung“ aufgenommen, heißt es in der am Donnerstagabend verbreiteten Erklärung.

Teheran dementierte am Freitag eine iranische Beteiligung an den Raketenangriffen auf israelische Armeeposten tags zuvor auf den Golanhöhen. Israel benutze „frei-erfundene und grundlose“ Unterstellungen, um Angriffe auf syrische Ziele zu rechtfertigen, sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi. Er kritisiere auch die Reaktion der internationalen Gemeinschaft. Damit werde „dem zionistischen Regime (Israel) nur grünes Licht für weitere Aggressionen gegeben, die die Region nur unsicherer und instabiler machen.“

Der iranische Außenminister Dschawad Sarif wird unterdessen nach russischen Angaben am Montag zu Gesprächen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow nach Moskau reisen. Das berichtete die Nachrichtenagentur RIA am Freitag unter Berufung auf das Außenministerium in Moskau.

Russland gehört zu den Unterzeichnerstaaten des internationalen Atomabkommens mit dem Iran und hat erklärt, die Vereinbarung auch nach dem Ausstieg der USA weiter am Leben erhalten zu wollen. Auch die übrigen Vertragspartner Deutschland, Frankreich, Großbritannien und China wollen am Abkommen festhalten.

Nach Ansicht der französischen Regierung weiter Handel mit dem Iran betreiben dürfen. Europäische Länder dürften nicht als „Vasallen“ der Regierung von US-Präsident Donald Trump agieren, sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire am Freitag dem Radiosender Europe 1. Außerdem solle Europa die USA nicht als den „Wirtschaftspolizisten der Welt“ anerkennen.

