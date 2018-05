Atomabkommen Pompeo droht Iran „stärkste Sanktionen der Geschichte“ an

US-Außenminister Mike Pompeo präsentiert die US-Strategie im Umgang mit dem Iran und kündigt an: Die jüngsten Sanktionen sind erst der Anfang.

Pompeo präsentierte am Montag eine Strategie der USA im Umgang mit dem Iran. (Foto: Reuters) Mike Pompeo

WashingtonNach dem Rückzug auf dem Atomabkommen mit dem Iran hat US-Außenminister Mike Pompeo die „härtesten Sanktionen der Geschichte“ gegen die Islamische Republik angekündigt, sollte die Regierung in Teheran keinen Kurswechsel vollziehen.

Es werde so großen finanziellen Druck wie nie zuvor geben, kündigte Pompeo am Montag in einer Grundsatzrede vor Mitgliedern des konservativen Forschungsinstituts Heritage Foundation in Washington an. Die jüngst wieder eingesetzten Sanktionen gegen Teheran seien erst der Anfang. Der Stachel der Sanktionen werde sehr schmerzhaft sein.

Gleichzeitig verteidigte er den Rückzug seines Landes aus dem internationalen Abkommen mit dem Iran gegen die internationale Kritik. Dieses müsse durch ein neues ersetzt werden, das von US-Kongress ratifiziert werde.

Der Atomdeal sei „ein Verlierer“ mit großen Nachwirkungen für die Region gewesen. Seit das Abkommen 2015 beschlossen worden sei, habe der Iran „seinen Marsch durch den Nahen Osten“ vorangetrieben.

Unter dem Schirm des Atomdeals habe der Iran Stellvertreterkriege im Nahen Osten geführt. Bis heute lüge der Iran über seine wahren Absichten. Das Land sei der größte Finanzier von Terrorismus, sagte Pompeo. Eine Rücknahme von Sanktionen werde es nur geben, wenn der Iran dauerhaft seine Politik ändere.

Der Iran darf niemals einen Freibrief haben, um den Nahen Osten zu dominieren“, sagte Pompeo. Die USA wollten weiter mit Verbündeten in der Region zusammenarbeiten, um den Iran zurückzudrängen.

Wenn alle Strafmaßnahmen in Kraft träten, werde der Iran darum kämpfen, die Wirtschaft am Leben zu halten. Pompeo erhob zudem zwölf Forderungen an die Führung in Teheran, darunter den Rückzug iranischer Einheiten aus dem Bürgerkriegsland Syrien.

US-Präsident Donald Trump hatte in diesem Monat erklärt, dass sich sein Land aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückzieht. Die Regierung in Washington stößt sich etwa an dem Raketenprogramm des Landes und dessen Beteiligung an Konflikten wie in Syrien.

