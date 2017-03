Waffenschau Laut Experten könnte Nordkorea bald in der Lage sein, mit seinen Interkontinentalraketen Los Angeles zu treffen. (Foto: dpa)

Das Schicksal fast aller amerikanischen Präsidenten war es bislang, dass ihre Entschlossenheit früher oder später von den Gegnern Amerikas getestet wird. Für Donald Trump könnte dieser Härtetest schon sehr bald kommen: Sein Außenminister Rex Tillerson hat gerade dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-Un mit militärischen Maßnahmen gedroht, falls der die USA weiter mit atomaren Langstreckenraketen bedrohen sollte. Die USA loteten „eine Reihe neuer diplomatischer, sicherheitspolitischer und wirtschaftlicher Maßnahmen“ im Umgang mit Pjöngjang aus. Die bisherige Politik der USA und andere Bemühungen um ein atomwaffenfreies Nordkorea seien gescheitert, sagte Tillerson. Militärische Aktionen der USA nannte er eine Option.

Nach Meinung von Experten könnte Nordkorea bald in der Lage sein, mit seinen Interkontinentalraketen Los Angeles zu treffen. Auch Südkorea, Japan und China liegen in Reichweite des Diktators in Pjöngjang. Dass Kim Jong-un keine Skrupel kennt, hat er erst vor kurzem bewiesen, als er seinen Halbbruder mit einem Säureattentat auf dem Flughafen in Malaysia aus dem Weg räumen ließ. Zudem führt Nordkorea regelmäßig Raketentests durch, damit sein Drohpotenzial nicht in Vergessenheit gerät. Der letzte Test kam pünktlich Mitte Februar als Trump mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Florida beim Abendessen saß.

Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm (2016) 6. Januar 2016 Nordkorea führt seinen vierten Nukleartest aus. Nach eigenen Angaben wurde eine „miniaturisierte“ Wasserstoffbombe getestet. Experten ziehen die Angaben in Zweifel. (Quelle: AP)

7. Februar 2016 Nordkorea schießt nach eigenen Angaben eine Langstreckenrakete ins All.

9. März 2016 Machthaber Kim Jong Un erklärt, sein Land habe verkleinerte Atombomben entwickelt, die auf Raketen platziert werden können.

18. März 2016 Zum ersten Mal seit 2014 feuert Nordkorea eine Mittelstreckenrakete vom Typ Rodong ab. Das Geschoss fliegt rund 800 Kilometer weit, ehe es östlich des Landes ins Wasser fällt.

23. April 2016 Nordkorea schießt eine Rakete von einem U-Boot ab. Aus dem südkoreanischen Verteidigungsministerium heißt es daraufhin, das Geschoss habe eine Strecke von knapp 30 Kilometern zurückgelegt. Pjöngjang erklärt, der Start ziele darauf ab, die Atomsprengkopftechnologien voranzubringen.

22. Juni 2016 Washington und Seoul melden, dass Nordkorea zwei mutmaßliche Mittelstreckenraketen vom Typ Musudan abgefeuert hat. Diese Raketen könnten eines Tages in der Lage sein, weit entfernte Militärbasen der USA in Asien zu treffen. Pjöngjang gibt später bekannt, erfolgreich eine Mittelstreckenrakete getestet zu haben. Diese habe eine Höhe von 1400 Kilometern erreicht, bevor sie wie geplant in 400 Kilometer entfernten Gewässern gelandet sei.

19. Juli 2016 Nordkorea schießt drei Raketengeschossen ab. Zwei davon fliegen 500 bis 600 Kilometer weit. Die Tests sind nach Angaben der Führung in Pjöngjang Teil eines simulierten Präventivschlags auf südkoreanische Häfen und Flugplätze.

3. August 2016 Regierungsbeamten aus Südkorea und Japan zufolge legt eine nordkoreanische Mittelstreckenrakete einen Weg von rund 1000 Kilometern zurück und landet in der Nähe von japanischen Hoheitsgewässern. Es handelt sich vermutlich um eine Rodong-Rakete.

24. August 2016 Eine erneut von einem U-Boot abgefeuerte Rakete ist 500 Kilometer unterwegs, ehe sie nahe Japan ins Wasser stürzt. Kim erklärt, sein Land habe die Fähigkeit erlangt, einen vollausgerüsteten Atomangriff auszuführen. Auch das US-Festland befinde sich in Schlagdistanz.

5. September 2016 Wieder fliegen drei mutmaßliche Mittelstreckenraketen Nordkoreas fast 1000 Kilometer weit, ehe sie in Gewässern nahe Japan landen.

9. September 2016 Nordkorea hat nach eigenen Angaben einen nuklearen Sprengkopf erfolgreich zur Explosion gebracht.

Wie soll Trump auf diesen Härtetest reagieren? Im Wahlkampf hat er noch versprochen, er wolle mit Kim Jong-Un reden. Das hat Tillerson jetzt erst mal ausgeschlossen. Die Aufrüstung der Nordkoreaner einfach hinnehmen kann der neue US-Präsident aber auch nicht, wenn amerikanische Städte bedroht sind. Und mit ein paar Bomben lässt sich das Problem vermutlich nicht mehr lösen – zumal die Risiken beträchtlich sind, damit einen Krieg mit Millionen Opfern auf der koreanischen Halbinsel auszulösen. Also doch reden und verhandeln?

Es spricht einiges dafür, dass Trump bei einer Verhandlungslösung zu einem ähnlichen Ergebnis kommen könnte, wie sein Vorgänger Barack Obama mit dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran: die Nordkoreaner müssten ihr Nuklearprogramm einfrieren und im Gegenzug würden die USA die Sanktionen gegen das Land lockern. Trump hat ein solches Geschäft im Falle Irans als den „schlechtesten Deal aller Zeiten“ geschmäht. Angesichts der Alternativen wäre jedoch die Eindämmung der Bedrohung noch das geringste Übel.

Tillerson hat jetzt eine neue Politik gegen Nordkorea angekündigt und wird diese womöglich bereits am Wochenende bei seinem Besuch in Peking mit der chinesischen Führung ausloten. Trump braucht China, um Nordkorea mit friedlichen Mitteln im Zaum zu halten. Da kommt es nicht gut an, wenn er den Chinesen gleichzeitig mit einem Handelskrieg droht. Zudem stellte der US-Präsident Chinas Haltung im Konflikt mit Nordkorea in Frage. „Nordkorea benimmt sich sehr schlecht“, schrieb Trump am Freitag auf Twitter. „Sie haben jahrelang mit den USA gespielt.“ China habe in dem Konflikt wenig getan, um zu helfen.