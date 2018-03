Atomprogramm US-Diplomaten stehen vor Herkulesaufgabe im Iran-Streit

Der US-Präsident fordert Nachverhandlungen am Nuklearabkommen mit dem Iran. Doch selbst wenn diese zustande kommen, ist ungewiss, ob er an dem Vertrag festhalten wird.

Der US-Präsident will die Nachverhandlungen zum Atomabkommen mit dem Iran bis Mitte Mai abschließen. (Foto: Reuters) Donald Trump

WashingtonDie Unterhändler der Regierung von US-Präsident Donald Trump stehen vor einer Herkulesaufgabe: Sie sollen europäische Verbündete für Nachverhandlungen am Atomabkommen mit dem Iran gewinnen. Doch Trump könnte den Deal selbst dann aufkündigen, wenn seine Diplomaten Erfolg haben und die Europäer zustimmen.

Trump hat eine Frist bis Mitte Mai gesetzt, um eine Lösung in drei Punkten zu finden, die ihn an dem bisherigen Abkommen stören: Der Präsident fordert Strafen für einen iranischen Einsatz von ballistischen Raketen, was im Atomvertrag nicht vorgesehen ist. Außerdem will er den Zugang für internationale Atominspekteure ausweiten und Beschränkungen für das iranische Atomprogramm verlängern, die nach aktuellem Stand in einigen Jahren auslaufen würden.

Die US-Verhandler arbeiten dazu zusammen mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien an einem Folgevertrag. Doch über seine groben Linien hinaus hält Trump sich bedeckt. Weder den Europäern noch seinen eigenen Unterhändlern hat er einen klaren Lackmustest an die Hand gegeben, unter welchen Bedingungen er an dem historischen Abkommen von 2015 festhalten würde.

US-Verhandlungsführer Brian Hook, Politikchef im Außenministerium, kündigte an, falls es bis Mai keine Einigung gebe, werde sich Trump sicher aus dem Vertrag zurückziehen. Sofern es zu einer Vereinbarung komme, würden Trumps Berater diese dem Präsidenten vorlegen. „Dann wird er eine Entscheidung treffen, ob er den Deal beibehalten möchte“, sagt Hook.

Das ungewöhnliche Ultimatum bringt die engsten Verbündeten der USA in Europa in eine unbequeme Lage: Sie haben ohnehin nur zögernd in Nachverhandlungen eingewilligt weil eine Beschwichtigung des US-Präsidenten wohl der einzige Weg ist, das von seinem Vorgänger Barack Obama, den übrigen UN-Vetomächten und Deutschland mit dem Iran ausgehandelte Abkommen zu retten. Jetzt müssen die Europäer versuchen vorauszuahnen, was Trump zufriedenstellen könnte, obwohl sie ihm schon seine Forderung einer Nachverhandlung des Deals übelnehmen.

„Die Europäer lehnen sich womöglich weit aus dem Fenster und dann wendet sich der Präsident trotzdem ab“, sagt Heather Conley, Europa-Direktorin der Washingtoner Denkfabrik Center for Strategic and International Studies. „Die Europäer haben es versucht, aber sie wissen nicht, wie er sich am Ende entscheidet.“

Dabei ist es ohnehin alles andere als sicher, ob sich die USA und die Europäer überhaupt einigen werden. In Gesprächen in europäischen Hauptstädten feilschten Hooks Team und die europäischen Vertreter über komplexe Knackpunkte. Unter anderem geht es um die Reichweite iranischer Raketen, deren Einsatz mit Sanktionen belegt werden soll, und darum wie diese Bestrafung ablaufen soll.