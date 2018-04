Atomprogramm USA fordern Europäer zu Sanktionen gegen Iran auf

Iran hält weiter an seinem Atomwaffenprogramm fest. Die USA erwarten, dass auch andere Staaten wie Deutschland das Land mit Sanktionen belegen.

Der US-Außenminister in Riad, Saudi-Arabien. Er startet dort seine Nahost-Reise, in der vor allem der Iran im Vordergrund steht. (Foto: dpa) Mike Pompeo

RiadDie USA drängen ihre europäischen Verbündeten und weitere Nationen zu Sanktionen gegen den Iran, damit dieser sein Raketenprogramm einschränkt. Rund um die Welt sollten Staaten Strafmaßnahmen gegen sämtlich Personen und Einrichtungen verhängen, die im Zusammenhang mit dem Programm stünden, sagte Brian Hook, einer der engsten Berater von US-Außenminister Mike Pompeo, am Samstag. Der Punkt sei auch in Gesprächen mit den Europäern klargemacht worden, betonte Hook. Das Programm des Iran stelle eine Bedrohung der internationalen Sicherheit dar.

Hook verhandelt mit den Europäern über Änderungen an dem von US-Präsident Donald Trump scharf kritisierten Atomabkommen mit dem Iran. Die EU will die Vereinbarung bewahren.

Hook äußerte sich in Riad. Pompeo traf dort am Samstag zum Auftakt seiner Nahost-Reise ein. Anschließend wird er in Jerusalem und in Amman erwartet. Irans Raketenprogramm werde am Sonntag ein wichtiges Thema bei Gesprächen des US-Chefdiplomaten mit führenden Vertretern Saudi-Arabiens und Israels sein, sagte Hook.