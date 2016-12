„Ich bin Journalist. Ich muss meine Arbeit machen“

Andrej Karlow Der russische Botschafter unmittelbar vor der Tat, fotografiert von Burhan Ozbilici. (Foto: AP)

Ich konnte mir zunächst gar nicht vorstellen, was das Motiv des Attentäters gewesen sein könnte. Er rief „Allahu Akbar“ und anderes auf Arabisch, das ich nicht verstehen konnte. Andere Augenzeugen sagten mir später, er habe über Aleppo gesprochen.

Der Attentäter war aufgewühlt, er ging um den auf dem Boden liegenden Botschafter herum und zerschlug einige der Fotos, die an der Wand hingen.

Natürlich hatte ich Angst und war mir der Gefahr bewusst, falls er sich mir zuwenden sollte. Aber ich rückte ein wenig vor und fotografierte ihn, als er sein Publikum in Angst und Schrecken versetzte.

Das schoss mir durch den Kopf: „Ich bin hier. Selbst wenn ich getroffen oder getötet werde – ich bin Journalist. Ich muss meine Arbeit machen. Ich könnte wegrennen, ohne Fotos zu machen. Aber ich hätte keine richtige Antwort, wenn mich Leute später fragen würden: „Warum hast du keine Fotos gemacht?““

Ich dachte sogar an Freunde und Kollegen, die bei der Arbeit in Konfliktgebieten umgekommen sind. Mit all diesen Gedanken nahm ich zugleich war, dass der Attentäter sich auf eine merkwürdige Art unter Kontrolle hatte, obwohl er so aufgewühlt wirkte. Er schrie alle an, sie sollten zurückbleiben. Dann befahlen Sicherheitskräfte, wir sollten die Halle verlassen.

Wenig später trafen gepanzerte Fahrzeuge und Rettungswagen ein und der Polizeieinsatz begann. Der Attentäter wurde später in einem Schusswechsel getötet.

Als ich im Büro meine Fotos bearbeitete, schockierte mich die Entdeckung, dass der Attentäter direkt hinter dem Botschafter gestanden hatte, als dieser redete. Wie ein Freund, oder Leibwächter.