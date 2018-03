 Auch Stahlfirmen im Visier: Verstaatlichungswelle in Venezuela

In Venezuela gewinnt der Verstaatlichungsprozess in wichtigen Wirtschaftszweigen deutlich an Fahrt. Die Regierung einigte sich am Freitag mit der spanischen Bankengruppe Santander auf den Kauf der Konzerntochter „Bank von Venezuela“, deren 286 Filialen künftig vom Staat kontrolliert werden.

