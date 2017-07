Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Sergej Lawrow und Sigmar Gabriel Die beiden Außenminister bei einem Treffen im Moskauer Kreml. (Foto: dpa)

BerlinBundesaußenminister Sigmar Gabriel hat gemeinsame Termine mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow am Donnerstag in Berlin aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Gabriel könne nicht an einer Festveranstaltung zum deutsch-russischen Jugendaustauschjahr teilnehmen, erklärte das Auswärtige Amt. Auch die geplante anschließende Pressekonferenz mit Lawrow werde deshalb abgesagt.