Ausgespähte Steuerfahnder : Bundesanwaltschaft klagt Schweizer an

Datum: 16.08.2017 15:11 Uhr

NRW hat mehrere Daten-CDs in der Schweiz gekauft, um Steuerbetrüger zu entlarven. Das hat die Eidgenossen so genervt, dass sie ihren Geheimdienst aktiviert haben sollen. Was wiederum deutsche Ermittler auf den Plan rief.