IstanbulDie Türkei ist ökonomisch gesehen ein Schwellenland. Damit ihre Wirtschaft aber weiter wachsen kann, ist sie besonders auf ausländische Gelder angewiesen. Doch genau diese so genannten ausländischen Direktinvestitionen gehen aktuellen Zahlen zufolge zurück. In der ersten Jahreshälfte landeten rund 4,9 Milliarden US-Dollar (4,2 Milliarden Euro) aus dem Ausland bei türkischen Firmen, wie aus einer Mitteilung des türkischen Wirtschaftsministeriums hervorgeht. Das ist ein Rückgang um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum – und liegt damit auch unter dem langjährigen Durchschnitt. Denn zwischen 2012 bis 2016 lagen die Direktinvestitionen in die Türkei relativ stabil zwischen zwölf und 13 Milliarden US-Dollar pro Jahr, 2015 flossen sogar 17,55 Milliarden. Zur Jahresmitte ist also schon eine Lücke von mehr als einer Milliarde Dollar entstanden, einen kontinuierlichen Geldfluss vorausgesetzt.

Im selben Zeitraum investierten jedoch Unternehmer aus der europäischen Union 61 Prozent mehr als im Vorjahr. Waren es von Januar bis Juni 2016 noch 1,69 Milliarden US-Dollar, lag die Summe ein Jahr später bei 2,71 Milliarden Dollar. Damit stammen mehr als die Hälfte der Gelder aus der EU. Das verdeutlicht einen Dissens zwischen der politischen Eskalation und der wirtschaftlichen Aktivität. Denn wegen des anhaltenden politischen Streits sind die Verhandlungen über eine erweiterte Zollunion zwischen EU und Türkei, von dem sich beide Seiten ein Wachstum des Handelsvolumens versprechen, derzeit praktisch zum Erliegen gekommen.

Wie die deutsch-türkischen Spannungen eskalierten Militärputsch Die Türkei ist über die Reaktion Deutschlands auf den Putschversuch im Juli 2016 verärgert und darüber, dass sich zunächst keine Mitglieder der Bundesregierung in Ankara blicken lassen. In der Folgezeit wirft die türkische Führung der Bundesregierung vor, die Auslieferung von geflüchteten Putschisten und Anhängern des für den Umsturzversuch verantwortlich gemachten Predigers Fethullah Gülen zu verweigern.

Deutsche in Haft Im Februar 2017 wird der deutsch-türkische „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel festgenommen. Der Vorwurf: Volksverhetzung und Terrorpropaganda. In Haft befindet sich auch die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu Corlu. Appelle der Bundesregierung zur Freilassung bleiben folgenlos. Seit dem Putschversuch nehmen türkische Behörden nach Angaben des Auswärtigen Amtes 22 deutsche Staatsbürger fest; 9 von ihnen sitzen derzeit in Haft. Allen werden politische Straftaten vorgeworfen.

Auftrittsverbote Im April 2017 stimmt die Türkei in einem umstrittenen Referendum über eine Verfassungsänderung ab. Türkische Politiker reisen zuvor nach Deutschland, um Wahlkampfreden vor Auslandstürken zu halten. Mehrere solcher Veranstaltungen werden von den Kommunen untersagt. Erdogan nennt das „faschistische Repressionen“ und wirft deutschen Politikern „Nazi-Methoden“ vor. Im Juni verbietet die Bundesregierung Erdogan einen Auftritt im Umfeld des G20-Gipfels in Hamburg.

Luftwaffenbasen Im Juni 2017 beschließt der Bundestag den Abzug der Bundeswehr aus dem türkischen Incirlik. Grund ist das türkische Verbot für Bundestagsabgeordnete, die dort stationierten deutschen Soldaten zu besuchen. Im Juli verschiebt die Türkei auch den Besuch deutscher Abgeordneter auf dem Nato-Stützpunkt in Konya. Er soll nun am 8. September stattfinden, aber unter Leitung einer Nato-Funktionärin.

Menschenrechtler Mitte Juli 2017 sorgt die Inhaftierung von zehn Menschenrechtsaktivisten für Empörung. Sie waren bei einem Workshop zum Thema „Digitale Sicherheit und Informationsmanagement“ in Istanbul festgenommen worden. Unter ihnen ist auch der deutsche Medienrechtler Peter Steudtner. Der Vorwurf: Unterstützung einer Terrororganisation.

Bundestagswahl Fünf Wochen vor der Bundestagswahl ruft Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die Deutsch-Türken dazu auf, bei der Stimmabgabe im September gegen „Türkeifeinde“ zu stimmen. SPD und CDU beschuldigt er, mit der „Schädigung der Türkei“ Wahlkampf zu betreiben.

Außerdem warnte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel kürzlich davor, in die Türkei zu investieren. Wegen der vielen Anschläge in dem Land haben außerdem viele Touristen der Türkei den Rücken gekehrt. Im aktuellen Streit zwischen Deutschland und der Türkei, bei dem es um unterschiedliche politische Ansichten geht, sind zuletzt sogar Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei genannt worden. Der türkische EU-Minister Ömer Çelik meinte am Mittwoch, Außenminister Gabriel kopiere „von Rechten und Rassisten“.

Doch wie so häufig agiert die EU nicht einheitlich: Deutsche Firmen investierten mit 170 Millionen US-Dollar rund sechs Prozent weniger, während sich das Investitionsvolumen aus den Niederlanden mehr als verdoppelte. Insgesamt steht die Bundesrepublik weiterhin auf Platz 6 der Topinvestoren in dem Land.

Den Zahlen des türkischen Wirtschaftsministeriums zufolge haben 55.639 Unternehmen in der Türkei Gelder aus dem Ausland erhalten. Interessant: 40 Prozent dieser Unternehmen hatten Verbindungen zu EU-Staaten, können also theoretisch Tochtergesellschaften europäischer Konzerne sein. Alleine knapp 7000 deutsche Firmen sind in der Türkei aktiv und führen damit die Liste ausländischer Gesellschaften in der Türkei an.

Dabei fließt das meiste Geld aus Deutschland das meiste Geld in die Sektoren Energie, Versicherungen sowie Maschinenproduktion. So hat neben den großen Automobilherstellern auch etwa die Allianz eine Tochtergesellschaft in der Türkei. Der Energiedienstleister Eon betreibt die größte Auslandstochter des Konzerns, Enerjisa, über ein Joint-Venture in den türkischen Städten Istanbul, Ankara und Adana. Der Abfallentsorger Remondis hat Töchter in Istanbul und Izmir. Außerdem sind Firmen wie Siemens oder Bosch lange in dem Land aktiv.