Bundesregierung will an Gesprächen festhalten

Gabriel sagte: „Die deutsche Bundesregierung ist strikt dagegen, dass wir die Gespräche abbrechen.“ Man habe kein Interesse daran, dass die Türkei „in Richtung Russland geschoben wird“. Ignorieren könne man die Entwicklungen in der Türkei aber auch nicht. „Kein Mensch glaubt, dass man einfach so weiter machen kann angesichts des Referendums, der Massenverhaftungen, der Verhaftung von Journalisten, nicht nur des deutschen Journalisten, angesichts der Ankündigung, die Todesstrafe wieder einzuführen.“

Gabriel sagte, es liege an der Türkei, wie sich die Beziehungen zur EU weiter gestalten. „Wir wollen nicht die Tür zuschlagen, aber ob die Türkei durch die Tür gehen will, das muss die Türkei entscheiden. Was wir auch nicht wollen, ist, das Spiel der türkischen Politik mitspielen, dass sozusagen wir die Türkei brüskieren und dann dort wiederum gesagt wird: guckt mal, die Europäer wenden sich von uns ab und wir wieder Spielball des Wahlkampfes werden.“

Aus einigen EU-Staaten waren zuletzt verstärkt Forderungen nach einem einseitigen Abbruch oder Aussetzen der EU-Beitrittsverhandlungen mit dem Land gekommen. Im ZDF-Politbarometer sprach sich eine klare Mehrheit der Deutschen (58 Prozent) wegen der innenpolitischen Lage in der Türkei für einen Abbruch der Verhandlungen über einen EU-Beitritt aus. Gabriel sagte, sowohl die Türkei als auch die EU wisse, dass ein Beitritt derzeit „nicht auf der Tagesordnung steht“.

Ausnahmezustand in der Türkei: Was ist möglich? Darum geht es Bei einem Ausnahmezustand in der Türkei können laut Verfassung Grundrechte eingeschränkt oder ausgesetzt werden. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kann weitgehend per Dekret regieren. Eine Auswahl von Maßnahmen, die das Kabinett unter Erdogan nach dem Gesetz zum Ausnahmezustand beschließen kann, aber nicht beschließen muss.

Ausgangssperren Es können Ausgangssperren verhängt werden. Auch der Fahrzeugverkehr kann zu bestimmten Zeiten oder in bestimmten Gegenden verboten werden. Der Verkehr zu Land, See und Luft kann kontrolliert werden.

Versammlungen Versammlungen und Demonstrationen können verboten werden, sowohl unter freiem Himmel als auch in geschlossenen Räumen.

Durchsuchungen Sicherheitskräfte dürfen Personen, Fahrzeuge oder Anwesen durchsuchen und mögliche Beweismittel beschlagnahmen.

Evakuierungen Bestimmte Gegenden können abgeriegelt oder evakuiert werden.

Meinungsfreiheit Druckerzeugnisse wie Zeitungen, Magazine oder Bücher können verboten oder mit der Auflage versehen werden, dass sie nur mit Genehmigung erscheinen dürfen. Alle Arten von Rundfunkausstrahlung und die Verbreitung von Texten, Bildern, Filmen oder Tönen können kontrolliert und nötigenfalls eingeschränkt oder ganz verboten werden.

Die EU-Außenminister diskutierten am Freitag zum ersten Mal gemeinsam darüber, ob die Europäische Union aus dem Verfassungsreferendum in der Türkei Konsequenzen ziehen sollte. Die von Ankara geplanten Änderungen könnten nach Einschätzung von Experten die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz einschränken.

Erdogan hat wiederholt weitere Volksabstimmungen zur Wiedereinführung der Todesstrafe und zum Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen durch die Türkei ins Spiel gebracht. Die Wiedereinführung der Todesstrafe würde den Beitrittsprozess beenden, der de facto auf Eis liegt. Die „Saarbrücker Zeitung“ berichtete unter Berufung auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, die Bundesregierung könne eine türkische Volksabstimmung in Deutschland unterbinden, die die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei zum Ziel hat.