Auswärtiges Amt : Frau aus U-Haft in Türkei entlassen

Datum: 03.11.2017 12:16 Uhr

Update: 03.11.2017, 15:05 Uhr

In der Türkei ist eine deutsche Frau aus politischer Haft entlassen worden. Gegen sie sei ein Ausreiseverbot verhängt worden, so das Auswärtige Amt in Berlin – ohne zu sagen, wer entlassen wurde.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Panorama von Istanbul (Foto: dpa) BerlinEine aus politischen Gründen in der Türkei inhaftierte Deutsche ist wieder auf freiem Fuß. Gegen die Frau sei aber eine Ausreisesperre verhängt worden, teilte das Auswärtige Amt am Freitag in Berlin mit. Die Betroffene habe darum gebeten, anonym zu bleiben. Die Frau war bereits am 22. Oktober freigelassen worden – drei Tage vor dem Menschenrechtler Peter Steudtner, der nach Deutschland ausreisen konnte, obwohl der Prozess gegen ihn noch läuft. Damit sind nun noch mindestens neun Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert. Nur zwei davon sind namentlich bekannt: Der Journalist Deniz Yücel und die Übersetzerin Mesale Tolu. Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind unter anderem wegen der Inhaftierung zahlreicher Deutscher auf einem Tiefpunkt.