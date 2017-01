Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Arbeitsmarkt: Krise überwunden

Obamas Bilanz für den Arbeitsmarkt und die gesamte Wirtschaftsentwicklung kann sich sehen lassen. Er übernahm ein Land in tiefer Krise, und heute wächst es, hat Vollbeschäftigung und zeigt erste Anzeichen steigender Löhne.

Zum Teil ist das auf einen deutlichen Finanzstimulus zu Anfang seiner Regierungszeit zurückzuführen. Einen entscheidenden Beitrag hat auch die US-Notenbank mit ihrer expansiven Geldpolitik geleistet.

Die Regierung Obama fing den maroden General-Motor-Konzern auf, was nach Mittelrückfluss unterm Strich mehr als zehn Milliarden Dollar kostete. Nach Berechnung des Centers for Automotive Research wurden so 1,2 Millionen Arbeitsplätze und Steuereinnahmen von knapp 35 Milliarden Dollar gerettet.

Insgesamt ist während seiner Amtszeit die Arbeitslosigkeit in den USA von fast acht auf weniger als fünf Prozent gesunken. Im Jahr vor seinem Amtsantritt ist die Wirtschaft um fast ein Prozent geschrumpft, inzwischen hat sich das Wachstum zwischen 2,5 und 3,0 Prozent eingependelt. Vielen Amerikanern ist das zu wenig. Der Wert liegt niedriger als nach anderen Erholungsphasen, aber er ist deutlicher höher als in anderen Industrieländern. Der Aktienmarkt hat sich ebenfalls stark entwickelt. Der Dow-Jones-Index stieg von rund 8000 auf fast 20.000 Punkte.

Wall Street: Der Bankenbändiger

Die Folgen der Finanzkrise haben Obamas Amtszeit geprägt. Sie ist daher auch mit dem umfangreichen Dodd-Frank-Gesetz verbunden, das Finanzrisiken minimieren und zu deutlich höheren Kapitalpolstern bei den Banken führen soll. Kritikern gilt es als zu kompliziert und in Teilen zu wenig effektiv, das trifft vor allem für die sogenannte Volcker-Rule, die Banken von riskanten Geschäften abhalten soll. Aber kaum jemand, auch in der Finanzbranche selbst, zweifelt an dem Sinn von höheren Kapitalreserven und besserer Kontrolle der Banken.

Zugleich hat seine Regierung die Banken in einem Volumen wegen Verfehlungen zur Kasse gebeten, die alle anderen Länder und jede Zeitperiode der Vergangenheit in den Schatten stellt. Das Researchhaus Keefe, Bruyette & Woods zählt mittlerweile seit 2009 mehr als 200 abgeschlossene Verfahren, bei denen internationale Banken mehr als 230 Milliarden Dollar zahlen mussten.

Viel davon geht an geschädigte Investoren oder Bankkunden, aber die US-Regierung und einzelne Bundesstaaten haben kräftig mit verdient. Das gegenseitige Vertrauen zwischen der Regierung und der Finanzbranche ist seit dem Amtsantritt Obamas mehr und mehr geschwunden.