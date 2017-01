Justiz- und Gesundheitsreform

Es sollte die letzte große Reform seiner Amtszeit werden: Obama wollte den Wahnsinn der Masseninhaftierung beenden. Das "Land der Freien" ist ein Land der Freiheitsbeschränkung. In den Vereinigten Staaten von Amerika leben mehr Menschen hinter Gittern als in Unrechtsregimen wie China oder Russland. Der Staat lässt sich das 60 Milliarden Dollar pro Jahr kosten - fast zweimal so viel Geld, wie Deutschland in seinen Militäretat steckt.

Auch führende Republikaner haben den Glauben an die Politik des Wegsperrens verloren. Eine überparteiliche Strafrechtsreform schien möglich – bis Trump mit seinen „Law and Order“-Parolen die Wahl gewann. Steigende Kriminalitätsraten in Großstädten wie Chicago und Baltimore haben die Reformdynamik erstickt. Obama bleiben noch ein paar Tage, sich mit Begnadigungen und Strafmilderungen zu behelfen. Schon jetzt hat er mehr als 1300 Häftlinge frei gelassen, mehr als jeder andere Präsident in modernen Zeiten. Doch Obamas Chance, eine Strukturreform in Kraft zu setzen, ist verstrichen.

Obamas wichtigstes Reformwerk ist sein Krankenversicherungssystem, bekannt als Obamacare. Es beruht auf dem ethischen Grundsatz, dass jeder Bürger unabhängig von seinen finanziellen Mitteln Anspruch auf medizinische Versorgung hat. Dieser Grundsatz ist fast überall auf der Welt unumstritten und in den reichen Ländern meist auch weitestgehend umgesetzt. Die USA sind eine Ausnahme darin, dass dieser Grundsatz dort in konservativen Kreisen nicht umfassend anerkannt wird.

Die Einführung von Obamacare war mit zahlreichen technischen Problemen verbunden. Die Republikaner haben zudem alles getan, um das Gesetzeswerk zu torpedieren. Die Bundesstaaten haben das Gesetzt zum Teil unterstützt, zum Teil auch boykottiert. Obamacare hat rund 20 Millionen Amerikanern zusätzlich einen Versicherungsschutz verschafft, wobei die genauen Zahlen, politisch motiviert, umstritten sind. Viele Bürger sind immer noch unversichert, außerdem sind in einigen Bereichen die Prämien drastisch angestiegen. Obama selbst hat Verbesserungen an dem System vorgeschlagen und dabei auch eine öffentliche Versicherung zusätzlich zu den privaten Anbietern ins Spiel gebracht, was in den USA aber aus ideologischen Gründen kaum Chancen auf Verwirklichung hat.

Die Republikaner und Donald Trump wollen Obamacare so schnell wie möglich abschaffen, haben aber keinen Plan, wie es danach weitergehen soll. Obama hat seiner Partei geraten, sich in der Diskussion mit Lösungsvorschlägen zurückzuhalten und der Regierung das Problem und damit auch für das drohende Chaos zu überlassen. Die Demokraten haben schon einen ironischen Schlachtruf für den Fall, dass die Rücknahme des Gesetzes viele Amerikaner ihren Versicherungsschutz verlieren: „Make America sick again!“