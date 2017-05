Barack Obama : Politik braucht Mut und Würde

Datum: 08.05.2017 03:15 Uhr

Update: 08.05.2017, 03:20 Uhr

Ex-Präsident Barack Obama ist in Boston mit dem Zivilcourage-Preis ausgezeichnet worden. In einer Rede ruft er seinen Nachfolger zu Mut und Ehrfurcht im Amt auf - direkte Kritik an Trump gibt es von Obama aber nicht.