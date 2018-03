Barcelona Schüsse und Hunderte Verletze bei Protesten gegen Festnahme von Puigdemont

Nach der Festnahme von Carles Puigdemont gehen in Katalonien viele Menschen auf die Straße. Die Polizei greift zu Schlagstock und Waffe.

In der spanischen Millionenstadt geraten Demonstranten und Polizisten vielerorts aneinander. (Foto: AP) Barcelona

BarcelonaAuf den Straßen Kataloniens wurde nach der Festnahme von Carles Puigdemont für und gegen den Separatistenführer demonstriert. Mehr als 50.000 Menschen kamen laut Berichten der Rettungskräfte allein in der Millionenstadt Barcelona zusammen.

Einige Personen gerieten mit der Polizei aneinander. Die setzten Schlagstöcke ein, um die wütende Menge davon abzuhalten, zum Büro der spanischen Regierungsvertretung zu gelangen. Vier Personen wurden festgenommen.

Die Einsatzkräfte griffen zudem zur Waffe. Der katalanische Radiosender „324.cat“ veröffentlichte auf Twitter ein Video, in dem zu sehen ist, wie ein Polizist mehrfach in die Luft schießt. Der Protestmarsch führte von der Vertretung der Europäischen Kommission zum deutschen Konsulat in Barcelona. Aufgerufen dazu hatte die einflussreiche Separatistenorganisation ANC.

Insgesamt sind mindestens Hundert Menschen verletzt worden, 92 Demonstranten bei den Zusammenstößen in Barcelona und sieben Personen bei Protesten in der Stadt Lleida. Auch erlitten mindestens 23 Beamte Verletzungen.

Els Mossos disparen salves davant els manifestants a la delegació del govern espanyol de Barcelona https://t.co/8cuH6Z4nkx #EmpresonatsTV3 pic.twitter.com/BWrhE9TkgN — 324.cat (@324cat) 25. März 2018

Der katalanische Parlamentspräsident Roger Torrent hat die spanische Regierung nach der Festnahme Puidgemonts scharf kritisiert. Die Führung in Madrid „greift das Herz der Demokratie an, indem sie gegen politische Gegner vorgeht“, sagte Torrent am Sonntagabend in Barcelona.

Katalonien werde als „Labor für die Verfolgung“ von Dissidenten an anderen Orten missbraucht. Mit Blick auf die Festnahme Puidgemonts sagte Torrent weiter, „der Durst nach Rache der staatlichen Macht ist unstillbar.“

Zugleich schwor der Parlamentspräsident Anhänger der Separatisten auf Einheit ein. Diese sollten eine „breite soziale und demokratische Front zur Verteidigung der Rechte und Freiheiten“ der Region bilden. Der Front sollten sich politische Parteien, Gewerkschaften und zivile Gruppen anschließen.

Der frühere Regionalpräsident Kataloniens war Sonntagmittag bei der Einreise aus Dänemark auf einer Autobahnraststätte an der A7 bei Schleswig gestoppt und auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden. Der Separatist befand sich auf dem Weg nach Belgien, wo er im Exil lebte. Die spanische Justiz sucht ihn unter anderem wegen des Verdachts auf Rebellion.

Viele Demonstranten zeigten kleine Transparente mit der deutschen Aufschrift: „Befreit unseren Präsidenten. Seid nicht Mithelfer!“ Andere trugen Unabhängigkeitsflaggen und Puigdemont-Masken als Zeichen der Unterstützung.