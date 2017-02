 Baschar al-Assad: EU sollte keine Rolle beim Wiederaufbau Syriens spielen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Baschar al-Assad Durch den Bürgerkrieg sind bereits Hunderttausende Menschen gestorben und das Land ist stark zerstört. (Foto: AP)

BeirutDie Europäische Union sollte nach Ansicht des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad keine Rolle beim Wiederaufbau des Landes spielen, sollte das Staatenbündnis nicht seine Syrien-Politik ändern. EU-Staaten unterstützten Oppositionskämpfer, die in Syrien Zerstörung verursacht hätten, erklärte Assad in einem Interview mit belgischen Medien, von dem die syrische staatliche Nachrichtenagentur Sana am Dienstag einen Text veröffentlichte. Assad sagte: „Sie können nicht gleichzeitig zerstören und aufbauen.“

Der seit 2011 andauernde Bürgerkrieg Syriens hat rund 300.000 Menschen das Leben gekostet und im ganzen Land große Verwüstung angerichtet. Der UN-Beamte Abdullah al-Dardari hatte kürzlich erklärt, ein Wiederaufbau werde rund 350 Milliarden Dollar (328 Milliarden Euro) kosten.