 Belgien: Acht Verdächtige bei Terror-Ermittlung festgenommen

Bei Ermittlungen in der als Islamistenhochburg bekannten Gemeinde Molenbeek und hat die belgische Polizei weitere Verdächtige festgenommen und verhört.

Die jetzigen Ermittlungen sollen nicht im Zusammenhang zu dem Terroranschlag in Brüssel im März 2016 stehen. (Foto: AP) Polizeiauto in Molenbeek

BrüsselIn Zusammenhang mit einer Anti-Terror-Ermittlung sind in Belgien mehrere Verdächtige vorübergehend festgenommen worden. Wie die belgische Staatsanwaltschaft am Montag in Brüssel mitteilte, hatte es am Vortag mehrere Durchsuchungen in der als Islamistenhochburg bekannten Brüsseler Gemeinde Molenbeek, in Mechelen sowie in Geraardsbergen gegeben.

Acht Personen aus Molenbeek seien festgenommen und verhört worden. Es wurde jedoch kein Sprengstoff gefunden. Wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete, kamen die Verdächtigen im Laufe des Tages wieder auf freien Fuß.

Weitere Informationen wollte die Behörde wegen der laufenden Ermittlungen nicht veröffentlichen. Es gebe jedoch keinen Zusammenhang zu den Terroranschlägen in Paris im November 2015 sowie in Brüssel im März 2016.