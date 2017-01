 Benjamin Netanjahu: Israels Ministerpräsident will neue Sanktionen gegen den Iran

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Benjamin Netanjahu „Eine Reaktion auf die iranische Aggression darf nicht ausbleiben“, schreibt Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Foto: dpa)

JerusalemIsraels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump Mitte Februar eine Wiedereinführung der Iran-Sanktionen fordern. Er verwies am Montag über Twitter auf einen neuen Raketentest der Regierung in Teheran. „Eine Reaktion auf die iranische Aggression darf nicht ausbleiben“, schrieb er.

Als Termin für seinen US-Besuch gab Netanjahu den 15. Februar an. Ein US-Vertreter bestätigte den Start einer iranischen Mittelstreckenrakete am Montag. Netanjahu und Trump haben beide das internationale Atomabkommen mit dem Iran scharf kritisiert. Ob die Raketentests der Islamischen Republik nach der Vereinbarung verboten sind, ist umstritten.