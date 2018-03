Beobachtungsstelle Rebellengruppe in Ost-Ghuta verkündet Waffenruhe

Die Gruppe Failak al-Rahman will das Gebiet bei Damaskus verlassen. Um Verhandlungen zu ermöglichen, soll ab Freitag Waffenruhe herrschen.

Truppen von von Präsident Baschar al-Assad laufen durch eine zerstörte Stadt in Ost-Ghuta. (Foto: AFP) Ost-Ghuta

BeirutDie zweitgrößte Rebellengruppe in Ost-Ghuta, die Failak al-Rahman, hat nach Angaben von Aktivisten und dem Sprachrohr der Hisbollah-Miliz eine Waffenruhe verkündet.

Die Rebellen stellten das Feuer ab Mitternacht in der Nacht zum Freitag ein, um über ein Verlassen des Gebietes bei Damaskus zu verhandeln, berichteten die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und das Hisbollah-Sprachrohr Al-Manar TV am Donnerstag. Die Failak al-Rahman äußerte sich dazu zunächst nicht.

Kurz zuvor hatten Hunderte Oppositionskämpfer einer anderen Gruppe damit begonnen, die belagerte Stadt Harasta in Ost-Ghuta zu verlassen. Sollte sich auch die Failak al-Rahman dazu entschließen, Ost-Ghuta zu verlassen, wäre die mächtige Dschaisch al-Islam die letzte dort verbliebene Rebellengruppe. Die Hisbollah kämpft in Syrien an der Seite der Truppen von Präsident Baschar al-Assad.