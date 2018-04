Berichte Syrische Luftwaffe fängt Raketen ab

Die syrische Luftwaffe hat nach Angaben des Staatsfernsehens mehrere Flugkörper abgefangen. Woher die Geschosse stammen, ist bislang nicht bestätigt.

Syrische Streitkräfte mobilisieren Kampfflugzeuge. (Foto: Reuters) Syrien

DamaskusMehrere militärische Einrichtungen in Syrien sind in der Nacht zum Dienstag mit Raketen beschossen worden. Nach offiziell unbestätigten syrischen Medienberichten sollen israelische Kampfjets die Angriffe geflogen haben. Sowohl israelische als auch russische Medien beriefen sich auf Berichte der syrischen Staatsagentur Sana und des syrischen Staatsfernsehen, nach denen unter anderem Ziele in Vororten von Damaskus als auch bei Homs angegriffen wurden.

Mehrere Raketen seien von der Flugabwehr abgefangen worden, hieß es. Unter anderem soll auch der Flughafen Schairat in der Provinz angegriffen worden sein. Vor einem Jahr hatte das US-Militär diesen syrischen Luftwaffenstützpunkt beschossen - als Reaktion auf den Giftgasangriff mit Dutzenden Toten auf die Stadt Chan Scheichun, für den UN-Experten die Regierung von Präsident Baschar al-Assad verantwortlich machten.

Am vergangenen Wochenende griffen die Westmächte USA, Großbritannien und Frankreich als Reaktion auf einen neuen Chemiewaffeneinsatz in der Ortschaft Duma mehrere Ziele in Syrien an.

Über die neuen Angriffe gab es keine offiziellen Angaben. Das israelische Militär äußert sich grundsätzlich nicht zu derartigen Vorwürfen.

