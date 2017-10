Aufbruch in unbekannte Gewässer

Welche Rolle die Monarchie in der Zeit nach dem charismatischen Staatsoberhaupt spielen wird, ist unklar. „Das Königreich bricht nun in unbekannte Gewässer auf“, sagt der Thailand-Analyst und Autor Benjamin Zawacki, der in diesem Monat ein neues Buch über die politische Neuausrichtung des Landes veröffentlicht hat. „Das Ende der Trauerperiode setzt einen Schlussstrich unter sieben Jahrzehnte, die wie auch der verstorbene König wohl einmalig bleiben werden.“

Bhumibols Nachfolger an Thailands Staatsspitze ist sein Sohn Maha Vajiralongkorn, der in der Vergangenheit viel Zeit in Deutschland verbrachte. Offiziell gekrönt wird er erst nach der Einäscherung, im Amt ist er schon jetzt. In den ersten Monaten zeigte er sich durchsetzungsstark. Einen vom Militär vorgelegten Verfassungsentwurf ließ er abändern. Eine Gesetzesänderung gab ihm die volle Kontrolle über die Palastfinanzen. Den Vorsitz der Vermögensverwaltung hatte früher der jeweilige Finanzminister inne. Nun kann der König die Vergabe des Postens selbst bestimmen. Erste Finanzentscheidungen traf er bereits: Laut einer Mitteilung an die Wertpapieraufsicht ließ er Anteile an der Bangkoker Bank SCB im Wert von einer halben Milliarden Dollar an ein nicht näher genanntes Ziel transferieren.

Zur Trauerfeier empfing Vajiralongkorn Staatsgäste aus mehr als 40 Ländern. Altbundespräsident Christian Wulff vertrat Deutschland. Offizielle Kontakte mit Thailand sind aus Sicht der EU heikel, seitdem sich in Bangkok vor dreieinhalb Jahren eine Militärjunta an die Macht putschte. Wulff zeigte sich im Gespräch mit dem Handelsblatt jedoch optimistisch, dass es bald wieder zu demokratischeren Verhältnissen kommen könnte. „Wenn es nicht die Aussicht auf Wahlen kommendes Jahr gäbe, sondern eine Verfestigung der jetzigen Strukturen, müsste man die Dinge sehr viel kritischer sehen.“

Versprochene Wahlen verschoben die Generäle zuletzt immer wieder nach hinten. Aktuell peilen sie eine Abstimmung für November 2018 an. Politische Kundgebungen sind unter der Herrschaft der Junta bislang verboten. In der zwölfmonatigen Trauerperiode um König Bhumibol hielten die ausgebremsten Parteien den politischen Wettstreit aber auch selbst für unangemessen. Das könnte sich nun ändern. „Nach der Einäscherung werden wir wieder mehr Stimmen und mehr Lärm zu hören bekommen“, ist sich der Politikwissenschaftler Thitinan Pongsudhirak sicher. Die einende Kraft Bhumibols wird den Thailändern künftig fehlen. Die Frauen aus Udon Thani wollen ihn aber nicht vergessen: „Wir werden noch unseren Enkeln von den guten Seiten des Königs erzählen.“