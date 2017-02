 Bestechungsskandal: Peru bittet USA um Auslieferung von Toledo

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Alejandro Toledo Perus Ex-Präsident wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. (Foto: AP)

Jerusalem/LimaDer peruanische Präsident Pablo Kuczynski hat die USA um die Auslieferung des mutmaßlich in einen Korruptionsfall verwickelten Ex-Präsidenten Alejandro Toldeo gebeten. Die Anfrage sei am Sonntag telefonisch gegenüber US-Präsident Donald Trump erfolgt, teilte das Büro Kuczynskis mit. Das Weiße Haus bestätigte das Gespräch, erwähnte aber nicht den Ausweisungsgesuch. Themen seien wirtschaftliche Beziehungen und die sich verschlechternde humanitäre Lage in Venezuela gewesen.

Offizielle Behördenvertreter in Peru vermuten Toledo in San Francisco. Medienberichte über eine Reise des Ex-Präsidenten nach Israel bestätigten sich nicht. Vergangene Woche erließ ein Richter Haftbefehl gegen ihn und beantragte internationale Fahndung durch Interpol.

Toledo, der Peru von 2001 bis 2006 regiert hatte, soll während seiner Amtszeit bis zu 20 Millionen Dollar (rund 18,7 Millionen Euro) Schmiergeld von der brasilianischen Baufirma Odebrecht angenommen haben. Im Gegenzug soll das Unternehmen den Auftrag für den Bau einer Schnellstraße zwischen Brasilien und der peruanischen Küste erhalten haben. Toledo wies die Vorwürfe zurück.

Odebrecht hatte im Dezember eingeräumt, rund 800 Millionen Dollar (744 Millionen Dollar) Schmiergeld in zwölf Ländern gezahlt zu haben, um dort Aufträge zu gewinnen.