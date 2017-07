"Engagieren Sie sich!"

Am Nachmittag hatte der SPD-Chef an der französischen Elite-Universität Sciences Po mit Studentinnen und Studenten diskutiert. Dabei hatte er Anlass, herzlich zu lachen: "Sie waren so wichtig in Europa, jetzt sind Sie in die nationale Politik gegangen, ist das nicht ein Downgrading?" fragte ihn ein Student. "Das werde ich gerne der Angela Merkel sagen, dass ihr Job ein Downgrading ist", freute sich der Kandidat.

In seiner Rede zur Europapolitik an der Elite-Uni sprach Schulz seinen Vorschlag eines "Investitionsbudgets" für die Eurozone an. Ausdrücklich positiv bezog er sich auf den Vorschlag von Klaus Regling, Chef des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), dessen Mittel für die Stützung von Staaten zu verwenden und den ESM zu einem europäischen Währungsfonds auszubauen. Regling hatte das vergangene Woche im Handelsblatt-Interview angeregt, Schulz sagte, das habe er bereits vor Jahren vorgeschlagen.

Angst vor dem Verlust der nationalen Identität will der Kandidat in vielen EU-Staaten gespürt haben. Deshalb solle Europa nicht mehr von einem föderalen Staat oder einer Schwächung der Nationalstaaten sprechen, sondern von einer "politischen Union der Demokratien Europas." Das sei "die Formel, die die Leute überzeugen wird", war sich Schulz sicher.

Am Ende wurde er emphatisch, erinnerte daran, dass seine "Mutter mit meinem gerade geborenen Bruder in den Keller geflüchtet ist vor den Bombardements im Zweiten Weltkrieg". Europa sei damals "ein bisschen so gewesen wie Syrien heute". Die EU sei das beste Instrument dafür, sich für die Zusammenarbeit in Europa zu engagieren.

"Es liegt an Ihnen, diese Wahl zu treffen, ich appelliere an Sie: Bleiben Sie nicht tatenlos, nicht stumm", forderte Schulz. "Alle zusammen, über Grenzen hinweg, können eine Bewegung schaffen, die niemand aufhält: Engagieren Sie sich!"