Besuch in Washington : Gabriel sucht Hilfe in Sachen Türkei

Datum: 18.05.2017 06:48 Uhr

Kurz nach dem Erdogan-Besuch in Washington bittet Sigmar Gabriel dort um Unterstützung für die Bundeswehrsoldaten in Incirlik. Die Weitergabe von Geheimnissen an Russland spart er in seinen Gesprächen lieber aus.