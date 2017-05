US-Politiker haben bei Gabriels Besuch andere Sorgen

Gabriel hätte sich für seinen US-Besuch keinen heikleren Zeitpunkt aussuchen können. Am Mittwochabend hatte sein amerikanischer Amtskollegen Rex Tillerson schließlich ganz andere Sorgen: Sein Dienstherr sorgt in diesen Tagen für weltweite Wirren in der Diplomatie.

Berichte über US-Präsident Donald Trumps Weitergabe von Geheimdienst-Dokumenten an die Russen und seine Einmischung in die Ermittlungen gegen den mittlerweile geschassten Sicherheitsberater Michael Flynn lassen immer mehr Zweifel an dessen Eignung für das Präsidentenamt aufkommen. All dies ließ am Mittwoch auch die Börse abstürzen.

Am Mittwoch wurde der ehemalige FBI-Direktor Robert Mueller als Sonderbeauftragter gerufen, die russische Einmischung in die Wahlen von 2016 und mögliche Verwicklungen von Trump und seinem Team in die Angelegenheit zu untersuchen.

Auch Gabriel konnte die Schwierigkeiten in den USA nicht ignorieren: Er hatte im Vorfeld verlauten lassen, es gebe verschiedenes, was ihn „irritiere“. Dabei war die Lage auch schon ohne die jüngsten Entwicklungen angespannt genug: Trump macht seit einiger Zeit Druck auf Deutschland, seinen Verpflichtungen nachzukommen und die Ausgaben für Verteidigung zu erhöhen; Gabriel dagegen hatte den Besuch von Ivanka Trump in Deutschland ein Beispiel für Vetternwirtschaft genannt.

Gabriel war bereits wenige Tage nach seinem Amtsantritt Anfang Februar in den USA. Am Donnerstag will er im Weißen Haus auch den Sicherheitsberater Trumps, Herbert Raymond McMaster, treffen. Anschließend reist er in die ehemalige Stahlmetropole Pittsburgh weiter, die als Beispiel für einen gelungenen Strukturwandel gilt. Am Abend geht es nach Mexiko.