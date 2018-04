 Boao-Forum: Uno-Generalsekretär Guterres besucht Xi Jinping in China

Der Uno-Generalsekretär reist nach China. Dort trifft er auf Präsident Xi Jinping – dessen Aussagen werden mit Spannung erwartet.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen trifft in China auf Präsident Xi Jinping. (Foto: dpa) António Guterres

New YorkUno-Generalsekretär António Guterres ist zu einer Reise nach China aufgebrochen. Er werde dort am Sonntag unter anderem Präsident Xi Jinping treffen, sagte ein Uno-Sprecher. Beide sollen auch eine Rede zur Eröffnung des Boao-Forums für Asien in der Provinz Hainan halten. Das Treffen gilt als eine Art asiatisches Pendant zum Weltwirtschaftsforum in Davos.

Gerade mit Blick auf den drohenden Handelskrieg zwischen den USA und China werden Xis Aussagen auf dem Forum mit Spannung erwartet. Am Freitag hatte seine Regierung mit weiteren Gegenmaßnahmen gedroht, sollte Washington die angekündigten Zölle auf chinesische Waren tatsächlich umsetzen.